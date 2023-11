Spettacolo celeste: i resti di supernova assumono la forma di una mano cosmica

By

Il telescopio spaziale a raggi X all’avanguardia della NASA ha catturato un’immagine mozzafiato dei resti di un’esplosione cosmica, presentando una strana somiglianza con una mano scheletrica che si protende nelle profondità dello spazio. Ufficialmente conosciuta come MSH 15-52, questa formazione celeste ha avuto origine dalla scomparsa di un'enorme stella, provocando un evento di supernova e la nascita di una pulsar, un residuo stellare denso e in rapida rotazione, comunemente indicato come stella pulsante.

Le pulsar, note anche come stelle di neutroni rotanti, possiedono campi magnetici incredibilmente potenti che danno origine a robusti getti di particelle cariche e un formidabile vento. Questi fenomeni culminano nella creazione di una nebulosa di vento pulsar, con la pulsar stessa, PSR B1509-58, posizionata al centro dell'immagine, simile alla base di una palma. Emanando particelle nello spazio, la pulsar forma una configurazione luminosa che ricorda la mano umana, come spiega un comunicato della Nasa.

La sorprendente immagine composita, catturata dal telescopio spaziale a raggi X Chandra della Nasa e dal pionieristico telescopio spaziale IXPE, mostra MSH 15-52 con dettagli incredibili, rivelando strutture che assomigliano stranamente alle intricate ossa di una mano umana. I ricercatori hanno utilizzato l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della Nasa, lanciato nel dicembre 2021, per studiare MSH 15-52 per circa 17 giorni. Questa osservazione ha fornito nuove informazioni sul campo magnetico della pulsar e sulla direzione dei suoi getti di raggi X.

In particolare, i dati IXPE hanno svelato la prima mappa completa del campo magnetico all’interno della nebulosa a forma di mano. Le particelle cariche che emettono raggi X seguono gli intricati percorsi definiti dal campo magnetico, creando la forma fondamentale della nebulosa, proprio come le ossa modellano una mano umana. Questo uso innovativo dei raggi X ha permesso agli scienziati di scoprire informazioni nascoste sullo spettacolo cosmico.

I livelli di polarizzazione all'interno di aree significative di MSH 15-52, come indicato dai dati del telescopio spaziale, sono risultati notevolmente elevati. Ciò suggerisce una mancanza di turbolenza in queste regioni, che risulta in linee di campo magnetico diritte e coerenti, più evidenti nelle dita e nel pollice della mano cosmica. Al contrario, aree più complesse e turbolente forniscono un significativo impulso di energia alle particelle, portando al prominente getto di raggi X luminoso vicino al “polso” dell’accattivante struttura a forma di mano.

L'autore principale dello studio, Roger Romani dell'Università di Stanford, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati, affermando che “I dati IXPE ci danno la prima mappa del campo magnetico nella 'mano'. Le particelle cariche che producono i raggi X viaggiano lungo il campo magnetico, determinando la forma base della nebulosa, come fanno le ossa nella mano di una persona. La coautrice Josephine Wong, anch'essa di Stanford, ha paragonato questo uso innovativo dei raggi X al suo ruolo familiare di strumento diagnostico medico e ha notato come fornisca informazioni preziose che altrimenti rimarrebbero nascoste.

Questa ricerca innovativa fa luce sul ciclo di vita delle particelle altamente energetiche che circondano le pulsar, offrendo informazioni cruciali sul loro ruolo di acceleratori di particelle. Situato a una sbalorditiva distanza di 16,000 anni luce dalla Terra, MSH 15-52 è stato inizialmente avvistato dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001. Le straordinarie scoperte rese possibili dall'utilizzo dei dati IXPE sono state ufficialmente documentate su The Astrophysical Journal il 23 ottobre.

FAQ

Cos'è MSH 15-52?

MSH 15-52 è una formazione celeste risultante dall'esplosione di una stella massiccia, che porta ad una pulsar.

Cos'è una pulsar?

Una pulsar è un resto stellare denso e in rapida rotazione, noto anche come stella pulsante o stella di neutroni rotante. Emette potenti campi magnetici e forma strutture come le nebulose del vento pulsar.

Cosa ha rivelato il telescopio spaziale IXPE della Nasa?

Il telescopio spaziale IXPE ha fornito nuove informazioni sul campo magnetico della pulsar e sulla direzione dei suoi getti di raggi X, svelando la prima mappa completa del campo magnetico all’interno della nebulosa a forma di mano.

Quanto dista MSH 15-52 dalla Terra?

MSH 15-52 si trova a 16,000 anni luce dalla Terra.