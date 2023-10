Lo storico ritorno di un campione di asteroide dalla NASA pone nuove sfide agli scienziati

La NASA ha raggiunto un traguardo importante nell'esplorazione spaziale riportando con successo un campione di asteroide sulla Terra a settembre. La missione OSIRIS-REx è culminata con il ritorno della navicella spaziale dopo un viaggio durato sette anni, durante i quali ha scansionato, raccolto campioni ed esaminato l'asteroide Bennu. Ora, gli scienziati devono affrontare la sfida di recuperare il resto del campione contenuto nel meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go (TAGSAM).

La raccolta preliminare di TAGSAM ha già superato l'obiettivo della NASA, con 2.48 once, ovvero 70.3 grammi di roccia e polvere catturati. Tuttavia, il processo di accesso alla testa sigillata del TAGSAM ha posto difficoltà. Un team di scienziati del Johnson Space Center della NASA ha tentato di rimuovere la testa ma ha riscontrato due elementi di fissaggio che non potevano essere rilasciati con gli strumenti attuali. Nonostante questa battuta d’arresto, il team resta impegnato a trovare soluzioni per accedere al campione rimanente.

Lavorando all'interno di un ambiente specializzato in un vano portaoggetti sotto un flusso di azoto, gli scienziati della NASA hanno estratto del materiale tenendo premuto il lembo di mylar della testa e rimuovendo con attenzione il campione con una pinzetta o una paletta. Per accedere al resto del campione, il team adotterà una nuova tecnica nelle prossime settimane e poi analizzerà il campione globale.

Gli studi preliminari sul campione di asteroide rivelano già risultati interessanti. La roccia, che si stima abbia circa 4.5 miliardi di anni, contiene un alto contenuto di carbonio e acqua, suggerendo la presenza degli elementi costitutivi della vita sulla Terra. Questa scoperta apre nuove possibilità per comprendere come si è formato il sistema solare e come i materiali precursori della vita potrebbero essere stati consegnati al nostro pianeta. Sottolinea inoltre l’importanza di identificare potenziali minacce legate agli asteroidi e di adottare le precauzioni necessarie per evitare collisioni.

FAQ

Come recupererà la NASA il resto del campione?

Sebbene la NASA sia riuscita a raccogliere una parte significativa del campione, la quantità rimanente sigillata nella testa del TAGSAM rappresenta una sfida. Gli scienziati stanno lavorando attivamente su potenziali soluzioni per accedere al resto del campione garantendo al tempo stesso l’integrità scientifica della collezione.

Cosa ha scoperto finora la NASA?

Gli studi preliminari del campione di asteroide indicano la presenza di un alto contenuto di carbonio e di acqua, componenti essenziali per la vita sulla Terra. Questa scoperta fa luce sulle origini del sistema solare e offre spunti su come i materiali precursori della vita potrebbero essere stati consegnati al nostro pianeta.