Gli scienziati lanciano razzi per studiare l'atmosfera durante l'eclissi solare

Il 14 ottobre, una rara eclissi solare anulare, nota anche come eclissi “anello di fuoco”, sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti occidentali. Mentre molti skywatcher si godranno lo spettacolo, un team di scienziati della NASA sarà al lavoro durante l'evento. Guidata da Aroh Barjatya, professore di fisica ingegneristica alla Embry-Riddle Aeronautical University, la missione della NASA, chiamata Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), mira a misurare i cambiamenti nell'atmosfera durante l'eclissi.

La missione APEP utilizzerà tre razzi sonda per raccogliere dati sulla ionosfera, una regione dell'atmosfera che svolge un ruolo fondamentale nelle comunicazioni satellitari, compreso il GPS. Durante l’eclissi, la temperatura e la densità nella ionosfera diminuiranno, provocando un effetto ondulatorio, che può potenzialmente avere un impatto sulle comunicazioni satellitari.

Barjatya ha paragonato la ionosfera a uno stagno con dolci increspature, affermando che l'eclissi è come un motoscafo che sconvolge l'acqua. Ha sottolineato l’importanza di comprendere e modellare le perturbazioni nella ionosfera dovute alla dipendenza dalle comunicazioni satellitari che passano attraverso questa regione.

Dopo l'eclissi anulare, i razzi e i loro strumenti verranno trasportati alla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia. Verranno rilanciati durante la prossima eclissi solare totale dell'8 aprile 2024. Queste due eclissi solari saranno le ultime grandi visibili negli Stati Uniti contigui fino al 2044.

Barjatya ha sottolineato l’importanza della raccolta di dati durante le eclissi, affermando che ciò fornirà preziose informazioni sugli effetti delle eclissi sulla ionosfera su piccola scala spaziale. I dati raccolti durante queste missioni contribuiranno a una migliore comprensione della nostra atmosfera e delle sue interazioni con gli eventi celesti.

