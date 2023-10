La NASA sta sviluppando un sistema di allarme AI per le tempeste solari

By

La NASA si è concentrata sullo sviluppo di un sistema di allarme rapido per avvisare gli esseri umani prima che una tempesta solare colpisca la Terra. Questo sistema, chiamato Dagger, utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) per raccogliere dati e analizzare le tempeste solari. L’obiettivo è fornire un preavviso di 30 minuti prima che si verifichi un temporale, consentendo un’adeguata preparazione.

Per prevedere quando si forma una tempesta solare, Dagger si basa sui dati raccolti da vari satelliti, come ACE, Wind, IMP-8 e Geotail. Questi satelliti monitorano costantemente il sole, osservando fenomeni come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale (CME). Le tempeste solari si verificano quando particelle cariche accelerate, principalmente elettroni, si scontrano con il plasma nell'atmosfera del Sole.

Le CME, un tipo di brillamento solare, hanno il potenziale di causare tempeste geomagnetiche quando interagiscono con il campo magnetico terrestre. Le tempeste geomagnetiche sono disturbi nella magnetosfera terrestre derivanti dall'efficiente trasferimento di energia dal vento solare nell'ambiente spaziale circostante. Sebbene i brillamenti solari non possano danneggiare direttamente gli esseri umani, hanno la capacità di causare significativi blackout e interruzioni dell’elettricità.

In alcuni casi, i brillamenti solari portano a spettacoli straordinari conosciuti come aurore boreali o aurore. L'evento Carrington del 1859 è uno di questi esempi, considerato una delle tempeste solari più potenti della storia. Durante questo evento, furono osservate forti manifestazioni aurorali in tutto il mondo e diversi sistemi telegrafici subirono scintille e incendi.

Lo sviluppo di un sistema di allarme basato sull’intelligenza artificiale come Dagger è fondamentale per comprendere e prevedere meglio le tempeste solari e mitigarne l’impatto sulle nostre reti elettriche e sui sistemi di comunicazione. Con l’aiuto di questa tecnologia, gli scienziati mirano a compiere progressi significativi nella previsione e potenzialmente nella prevenzione delle tempeste solari. (Fonte: Getty)

