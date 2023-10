La NASA avverte del potenziale impatto dell'espulsione di massa coronale sulla Terra

By

La NASA ha emesso un avvertimento che un’espulsione di massa coronale (CME) derivante da un recente evento solare potrebbe potenzialmente avere un impatto sulla Terra nei prossimi giorni. Sunspot AR3467 è stato testimone di un'eruzione di filamenti magnetici il 16 ottobre, rilasciando un'esplosione di energia nello spazio. Sebbene la CME non sia in rotta di collisione diretta con la Terra, potrebbe comunque avere un impatto a causa della sua traiettoria.

Le macchie solari sono fenomeni temporanei sulla fotosfera del Sole, caratterizzati da temperature più fresche e intensa attività magnetica. Filamenti magnetici, che sono regioni di energia magnetica concentrata, collegano queste macchie solari. L’eruzione di un filamento magnetico provoca una CME, che è una massiccia esplosione di vento solare e campi magnetici che si innalzano sopra la corona solare o vengono rilasciati nello spazio.

L'ultimo modello della NASA suggerisce che la CME derivante dall'eruzione della macchia solare AR3467 potrebbe infliggere un colpo superficiale alla Terra il 19 ottobre, portando potenzialmente a una tempesta geomagnetica minore di classe G1. Una tempesta di classe G1 è considerata minore ma può comunque causare interruzioni alle comunicazioni satellitari, piccole fluttuazioni nelle reti elettriche e la comparsa di bellissime aurore a latitudini più elevate.

Anche se questa CME fuori target non è motivo di grande preoccupazione, la NASA sottolinea l’importanza di monitorare regolarmente le attività solari. Monitorano continuamente il sole utilizzando una rete di osservatori solari, indagando vari fenomeni dall'atmosfera esterna del sole alla sua superficie turbolenta. Inoltre esplorano l'interno del sole utilizzando strumenti magnetici ed eliosismici. Missioni come l'Osservatorio sulle dinamiche solari, l'Osservatorio sulle relazioni solari terrestri, lo spettrografo di imaging della regione dell'interfaccia e altre fanno parte di questa sorveglianza solare in corso.

