La sonda spaziale Europa Clipper della NASA: invita i terrestri a lasciare il segno nello spazio

La NASA si sta preparando a intraprendere una missione straordinaria verso la luna di Giove, Europa, con la sua prossima sonda spaziale Europa Clipper. Questo ambizioso sforzo mira a esplorare e studiare la potenziale abitabilità della Luna per la vita. La NASA offre l'opportunità a persone provenienti da tutto il mondo di partecipare a questo viaggio storico facendo incidere i loro nomi su un microchip che verrà portato a bordo della navicella spaziale.

Nel corso della sua storia, la NASA ha spesso coinvolto il pubblico estendendo inviti a inviare i propri nomi nello spazio. Questa tradizione, volta a coltivare il sostegno pubblico, ha favorito un forte senso di connessione tra i terrestri e le meraviglie dell’universo. Dalla denominazione dei rover al trasporto di firme scritte a mano, la NASA ha continuamente trovato modi creativi per coinvolgere le persone nelle loro ricerche celesti.

Nel caso dell'Europa Clipper, la NASA invita le persone ad aggiungere il proprio nome al microchip che accompagnerà la sonda. Mentre la navicella spaziale si avvicina ad Europa, esplorerà i misteri di questa luna, cercando meticolosamente i segni di un oceano nascosto sotto la sua superficie. Inoltre, la missione cerca di identificare un potenziale sito di atterraggio per una futura missione esplorativa.

Ad oggi, oltre 840,000 nomi sono già stati presentati per essere inseriti nel microchip dell'Europa Clipper, a testimonianza dello straordinario interesse del pubblico per l'esplorazione spaziale. Inoltre, la navicella spaziale trasporterà una poesia intitolata “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” della poetessa laureata statunitense Ada Limon, che rende omaggio alla natura enigmatica delle nostre origini liquide.

Il lancio dell'Europa Clipper è previsto per ottobre del prossimo anno, segnando l'inizio del suo viaggio che lo porterà oltre Marte e la Terra prima di raggiungere Giove. La sonda prevede di trascorrere diversi anni osservando Europa, esplorando sia il suo lato rivolto verso Giove che quello più lontano. Alla fine, la missione dell'Europa Clipper si concluderà con un drammatico incidente contro Ganimede, un'altra delle lune di Giove.

Questo sforzo testimonia l’impegno della NASA nel promuovere l’impegno pubblico e la curiosità nei confronti dell’universo. Consentendo alle persone di lasciare il segno sull'Europa Clipper, la NASA sta trasformando quella che altrimenti sarebbe una sonda spaziale solitaria in una nave cosmica che rappresenta lo spirito collettivo dell'esplorazione umana.

FAQ

1. Come posso partecipare a questa missione?

Per partecipare, visita semplicemente europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ e aggiungi il tuo nome al microchip della navicella prima del 31 dicembre.

2. Esiste un limite al numero di nomi che possono essere presentati?

No, non c'è limite. La NASA accoglie il maggior numero possibile di nomi da includere sul microchip.

3. Riceverò qualche conferma dopo aver inviato il mio nome?

Sebbene la NASA non fornisca conferme individuali, stai certo che il tuo nome sarà incluso sul microchip.

4. Quando è previsto l'arrivo dell'Europa Clipper su Europa?

Se tutto andrà bene, la navicella entrerà nell'orbita di Giove tra circa cinque anni dalla data di lancio.

5. Cosa accadrà all'Europa Clipper una volta conclusa la sua missione?

Si prevede che la navicella spaziale si schianterà contro Ganimede, un'altra delle lune di Giove.