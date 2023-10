La NASA cerca progetti per un congelatore lunare per conservare in sicurezza i campioni lunari

La NASA sta richiedendo progetti per un “congelatore lunare” in grado di immagazzinare in modo sicuro i materiali acquisiti durante le missioni Artemis pianificate. Lo scopo principale del congelatore sarà quello di trasportare campioni scientifici e geologici dalla Luna alla Terra. Tuttavia, potrebbe anche essere utilizzato per conservare e trasportare campioni biologici/fisiologici umani raccolti durante le missioni.

Il congelatore lunare dovrebbe essere pronto entro la fine del 2027 e sarà lanciato a bordo della missione Artemis 5. Per garantire la trasportabilità, il congelatore dovrebbe essere in grado di resistere alle forze fisiche incontrate durante il lancio e l'atterraggio, come vibrazioni e urti. Dovrebbe anche essere compatibile con vari veicoli e strutture che utilizzeranno i futuri astronauti Artemis, tra cui il rover lunare, gli habitat lunari, il modulo dell’equipaggio Orion, il sistema di atterraggio umano e l’avamposto lunare Gateway.

L'interno freddo del congelatore lunare dovrebbe avere un volume totale di almeno 10x10x26 pollici (25x25x66 centimetri) e l'intero sistema dovrebbe pesare meno di 121 libbre (55 chilogrammi). I campioni conservati all'interno dovrebbero essere in grado di mantenere una temperatura di meno 121 Fahrenheit (meno 85 gradi Celsius) per un minimo di 30 giorni.

Il congelatore dovrebbe includere un display di bordo per il monitoraggio e il controllo, nonché una connettività Internet wireless e cablata per la telemetria per comunicare con i veicoli Artemis e le stazioni di terra sulla Terra. Inoltre, dovrebbe essere in grado di registrare dati sulla sua temperatura, sulla salute generale e sull’attività della porta.

Artemis 5, la terza missione del programma Artemis, dovrebbe essere la missione di debutto per il congelatore lunare. Il programma Artemis mira a riportare gli esseri umani sulla Luna, con Artemis 3 previsto per il 2025. Si prevede che Artemis 4 e Artemis 5 verranno lanciati rispettivamente nel 2028 e 2029.

Fonti: NASA, SAM.gov