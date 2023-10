La NASA svela immagini e analisi del campione dell'asteroide Bennu

La NASA ha mostrato le immagini iniziali e l’analisi scientifica preliminare del campione più grande mai raccolto dall’asteroide Bennu. La missione OSIRIS-REx ha raccolto con successo campioni di roccia e polvere da Bennu nel 2020 e la capsula contenente i campioni è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah poco più di due settimane fa.

La scelta di Bennu come bersaglio di campionamento si è basata sulla sua abbondanza di composti organici e sulla sua orbita, che si interseca con l'orbita terrestre, semplificando la missione rispetto al raggiungimento della cintura degli asteroidi. I ricercatori della NASA sono ottimisti riguardo alla scoperta di “particelle bonus” nel campione, come polvere nera e detriti osservati sul raccoglitore di campioni.

Durante il processo di raccolta, un lembo destinato a sigillare il raccoglitore di campioni si è aperto con un pezzo di roccia, provocando la perdita di materiale più fine. Tuttavia, l’eccesso di materiale raccolto da Bennu è visto come un risultato positivo. Secondo Christopher Snead, vice responsabile della curation di OSIRIS-REx, la grande quantità di materiale raccolto è “davvero spettacolare”.

I dati raccolti dalla navicella spaziale hanno anche rivelato che le particelle sulla superficie di Bennu erano raggruppate in modo lasco, somigliando a un pozzo di palline di plastica. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla composizione dell’asteroide e potrebbe essere utile per sviluppare strategie per deviare la sua traiettoria, se necessario, in futuro.

Sebbene le probabilità che Bennu entri in collisione con la Terra siano attualmente basse, la NASA stima che le probabilità aumenteranno a circa 1 su 1750 tra la metà del 2100 e il 2300. Pertanto, una migliore comprensione della composizione di Bennu è cruciale per qualsiasi potenziale sforzo di mitigazione.

Fonti: NASA