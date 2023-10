La NASA scopre acqua e carbonio in un campione di asteroide

By

La NASA ha fatto un passo avanti significativo nello studio di un campione di asteroide recentemente atterrato sulla Terra. L’agenzia spaziale ha identificato due componenti cruciali nei pezzi di asteroide nero raccolti dall’antico asteroide Bennu: acqua e carbonio. Questa scoperta segna il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai riportato sul nostro pianeta.

Durante la presentazione del campione al Johnson Space Center di Houston, l'amministratore della NASA Bill Nelson ha espresso entusiasmo per i risultati. Il carbonio, vitale per tutta la vita sulla Terra, rappresentava quasi il 5% del peso totale del campione. Esisteva sia in forma organica che minerale. Inoltre, si è scoperto che l’acqua è rinchiusa nella struttura cristallina dei minerali argillosi.

Gli scienziati ritengono che la presenza di asteroidi trasportatori d’acqua che si sono scontrati con la Terra miliardi di anni fa sia responsabile dell’esistenza di oceani, laghi e fiumi sul nostro pianeta. Il carbonio, d'altra parte, svolge un ruolo cruciale nella formazione di proteine, enzimi e componenti genetici come DNA e RNA.

La scoperta è stata fatta attraverso un'analisi preliminare utilizzando la microscopia elettronica a scansione, la tomografia computerizzata a raggi X e altre tecniche. Questa raccolta di successo del campione di asteroide rappresenta una pietra miliare significativa per la NASA, poiché è la prima missione statunitense a recuperare un campione da un asteroide.

L’asteroide Bennu, dal nome di un’antica divinità egizia, è considerato un “artefatto primordiale conservato nel vuoto dello spazio”. La sua orbita si interseca con quella della Terra, rendendolo un obiettivo conveniente per lo studio. Il campione, del peso di circa 250 grammi, supera di gran lunga la quantità restituita dalle precedenti missioni giapponesi sugli asteroidi.

La NASA prevede di conservare almeno il 70% del campione presso il Johnson Space Center per futuri esami, continuando la tradizione iniziata durante l'era Apollo con le rocce lunari.

Nel complesso, gli ultimi risultati della NASA forniscono preziose informazioni sulla composizione degli asteroidi e sulla loro potenziale influenza sullo sviluppo di pianeti abitabili come la Terra.

