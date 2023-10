Gli scienziati trovano abbondante acqua e carbonio in un campione di asteroide, supportando la teoria sulle origini della vita

Secondo l’agenzia spaziale statunitense NASA, una recente analisi di un campione raccolto dalla superficie dell’asteroide vicino alla Terra Bennu ha rivelato la presenza di abbondanti acqua e carbonio. Questi risultati forniscono un’ulteriore prova a sostegno della teoria secondo cui la vita sulla Terra potrebbe aver avuto origine dallo spazio. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha definito il campione “il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai tornato sulla Terra”.

L'analisi preliminare ha comportato la scansione del campione utilizzando varie tecniche, tra cui la microscopia elettronica e la tomografia computerizzata a raggi X. I risultati suggeriscono la possibilità di ulteriori scoperte che potrebbero supportare l’ipotesi che oggetti celesti come comete, asteroidi e meteoriti abbiano seminato sulla Terra gli ingredienti necessari per la vita.

La NASA ha sottolineato l'importanza di studiare i segreti racchiusi nelle rocce e nella polvere di Bennu. Queste intuizioni potrebbero far luce sulla formazione del nostro sistema solare, sulla potenziale semina di materiali precursori per la vita sulla Terra e sulla necessità di prevenire collisioni di asteroidi con il nostro pianeta.

Il campione, raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA durante una missione di andata e ritorno durata sette anni, era contenuto in una capsula sigillata che è stata paracadutata sulla Terra il mese scorso. Sebbene i partecipanti all’evento non abbiano potuto visionare i campioni in prima persona, le immagini hanno mostrato una raccolta di rocce, ciottoli e polvere color carbone provenienti dalla parte esterna del contenitore per la conservazione dei campioni.

Un ulteriore esame del campione ha rivelato un’alta concentrazione di carbonio, fondamentale per la vita sulla Terra, insieme a molecole d’acqua racchiuse all’interno delle fibre di argilla. Gli scienziati hanno anche identificato minerali di ferro, suggerendo un ambiente ricco di acqua durante la sua formazione. L'asteroide Bennu, noto come mucchio di macerie, contiene preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo di pianeti rocciosi come la Terra.

