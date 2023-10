La NASA rivela i risultati di un campione di asteroide, inclusi minerali contenenti acqua

La NASA ha recentemente dato uno sguardo al contenuto di una capsula sigillata che è stata restituita alla Terra il mese scorso, contenente un campione di terreno ricco di carbonio raccolto dalla superficie di un asteroide. Il campione, raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx sull'asteroide Bennu, è stato presentato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Si trattava del campione di asteroide più grande mai riportato sulla Terra per l'analisi.

L'immagine iniziale del campione rivelava un ammasso di piccole rocce, ciottoli e polvere, che erano stati lasciati nella parte esterna del gruppo di raccolta del campione. I tecnici stanno attualmente smontando l'hardware per accedere alla maggior parte del campione, un processo che dovrebbe richiedere altre due settimane. Tuttavia, gli scienziati non hanno perso tempo ad esaminare il materiale “bonus” con microscopi elettronici e strumenti a raggi X.

L'analisi ha mostrato che il campione conteneva materiale ricco di carbonio, che costituiva quasi il 5% del peso del campione. Inoltre, sono state trovate molecole d'acqua bloccate all'interno della struttura cristallizzata delle fibre di argilla. Sono stati scoperti anche minerali di ferro, indicativi di un ambiente ricco di acqua. Questi risultati potrebbero supportare l’ipotesi che gli ingredienti primordiali per la vita sulla Terra siano stati forniti da oggetti celesti come asteroidi e comete.

Bennu, l'asteroide da cui è stato raccolto il campione, è descritto come un ammasso sciolto di materiale roccioso tenuto insieme dalla gravità. Fornisce preziose informazioni sulle origini e sullo sviluppo dei pianeti rocciosi come la Terra. La capsula contenente il campione è stata inizialmente ispezionata in un luogo di atterraggio nello Utah prima di essere trasportata a Houston per ulteriori esami.

Nei prossimi mesi, il campione sarà distribuito a numerosi scienziati in 60 laboratori in tutto il mondo. Il peso stimato del campione all'atterraggio era di circa 250 grammi, superando il requisito minimo degli scienziati di 60 grammi.

Questo risultato della NASA si aggiunge alla crescente comprensione degli asteroidi e del loro significato nel plasmare il primo sistema solare. L'agenzia è pronta a lanciare un'altra missione su un lontano asteroide chiamato Psiche, che si ritiene sia i resti del nucleo di un protopianeta e il più grande oggetto metallico del sistema solare.

Fonte:

– La NASA svela le prime immagini del campione di terreno della sonda asteroide | Reuters