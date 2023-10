Atterra nella città di New York che affonda e risorge

Gli scienziati hanno scoperto che il terreno nella città di New York sta affondando e sollevandosi a ritmi variabili a causa di una combinazione di fattori umani e naturali. Le pratiche di utilizzo del territorio e i resti dei ghiacciai dell’ultima era glaciale sono le cause principali di questi cambiamenti di quota. Sebbene i cambiamenti possano sembrare insignificanti – solo frazioni di centimetri all’anno – possono avere un impatto sul rischio di inondazioni locali, soprattutto in relazione all’innalzamento del livello del mare.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, è stato condotto da un team di ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University. Utilizzando una tecnica di telerilevamento chiamata radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR), hanno analizzato il movimento verticale del terreno nell’area metropolitana di New York dal 2016 al 2023.

I ricercatori hanno scoperto che alcune aree della città stavano affondando di circa 0.06 pollici all’anno, mentre altre, come parti del Queens e di Brooklyn, stavano registrando un modesto sollevamento. Questi cambiamenti sono in gran parte influenzati dalle modifiche apportate in passato alla superficie terrestre, come la bonifica dei terreni e la costruzione di discariche, che hanno reso il terreno più sciolto e più comprimibile sotto gli edifici.

Inoltre, questi cambiamenti di elevazione possono essere fatti risalire all’ultima era glaciale, quando un’enorme calotta glaciale copriva il New England e lo stato di New York. La terra sotto New York City, che era sollevata al di fuori della calotta glaciale, ora sta lentamente sprofondando.

I ricercatori hanno anche identificato aree specifiche con cedimenti più significativi. Ad esempio, la pista 13/31 dell'aeroporto LaGuardia nel Queens sta affondando a una velocità di circa 0.15 pollici all'anno. Questi risultati dettagliati sono importanti per la mappatura e la pianificazione delle inondazioni, in particolare perché il livello del mare continua a salire a causa dei cambiamenti climatici.

Fonti: Science Advances, NASA, JPL, Rutgers University, Agenzia spaziale europea