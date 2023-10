La NASA traccia 5 asteroidi che si avvicinano alla Terra: dimensioni, velocità e altro ancora

By

La NASA ha recentemente fornito dati su cinque asteroidi che si stanno avvicinando alla Terra. Ecco cosa sappiamo di loro:

1. Asteroide 2023 TD7: questo asteroide, con una dimensione paragonabile a quella di un'auto a 17 piedi, sta sfrecciando verso un sorvolo ravvicinato della Terra il 14 ottobre. Il suo avvicinamento più vicino alla Terra è stimato a 171,000 chilometri, che è più vicino di la luna. Si muoverà verso la Terra ad una velocità di 36,315 chilometri orari.

2. Asteroide 2023 TO4: Con una dimensione simile a quella di un autobus a 34 piedi, questo asteroide dovrebbe avvicinarsi alla Terra il 14 ottobre. Il suo avvicinamento più vicino è stimato a 712,000 chilometri. Si muoverà verso la Terra ad una velocità di 60,443 chilometri orari.

Questi asteroidi servono a ricordare la costante vigilanza necessaria per monitorare oggetti potenzialmente pericolosi nello spazio. La NASA sta monitorando e studiando attivamente questi asteroidi per comprenderne meglio le caratteristiche e i potenziali rischi di impatto.

È importante notare che le dimensioni e le velocità menzionate sono valori approssimativi basati sui dati disponibili. Gli scienziati della NASA continuano a perfezionare queste stime mentre raccolgono ulteriori informazioni.

Tracciare e analizzare gli asteroidi è fondamentale per scopi di difesa planetaria. Il programma Near-Earth Object Observations della NASA mira a identificare, tracciare e caratterizzare gli oggetti vicini alla Terra (NEO) per valutare eventuali rischi di impatto che potrebbero comportare per il nostro pianeta.

Studiando questi asteroidi, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle origini e sulla composizione di queste rocce spaziali, nonché sviluppare strategie per potenziali futuri sforzi di mitigazione. Comprendere le dimensioni, la velocità e la traiettoria di questi asteroidi aiuta a determinare i potenziali pericoli che possono rappresentare per la Terra e consente una migliore preparazione e strategie di risposta.

Fonti: NASA, Pexels, Pixabay