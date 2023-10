La NASA rivela le prime immagini del più grande campione di asteroide raccolto nello spazio

La NASA ha svelato le prime immagini del più grande campione di asteroide mai raccolto nello spazio. Il campione è stato raccolto dalla missione OSIRIS-REx sull’asteroide Bennu nel 2020 e riportato sulla Terra due settimane fa. Le immagini, insieme all'analisi scientifica preliminare, sono state presentate in una conferenza stampa in live streaming tenuta dall'agenzia spaziale.

A differenza delle missioni precedenti, come la giapponese Hayabusa2, che ha restituito quantità minori di materiale, OSIRIS-REx ha raccolto l'impressionante cifra di 250 grammi (mezza libbra) di roccia e polvere. Si prevede che questa quantità significativa fornirà preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita stessa.

Gli scienziati erano particolarmente interessati a campionare il Bennu perché credevano che contenesse composti organici. Asteroidi simili potrebbero aver trasportato questi elementi organici sulla Terra, svolgendo potenzialmente un ruolo nell’emergere della vita. L'intersezione dell'orbita di Bennu con il nostro pianeta lo ha reso anche un obiettivo accessibile per la raccolta di campioni.

Durante il processo di raccolta del campione, parte del materiale più fine è fuoriuscito a causa dell'apertura di un lembo di tenuta. Tuttavia, questo “problema” inaspettato ha fornito una scoperta entusiasmante nota come “particelle bonus”. Queste particelle, descritte come polvere nera e detriti, sono state trovate ricoprendo il raccoglitore di campioni, fornendo ai ricercatori ulteriori materiali da studiare.

I dati raccolti dalla navicella spaziale hanno anche rivelato informazioni interessanti sulla composizione di Bennu. Si è scoperto che le sue particelle esterne erano imballate in modo lasco, paragonabile a quando si entra in una fossa di palline di plastica. Comprenderne la composizione potrebbe rivelarsi utile per determinare strategie per reindirizzare la traiettoria di Bennu, se necessario, per evitare una potenziale collisione con la Terra in futuro.

Nel complesso, le prime immagini e analisi del campione di asteroide raccolte dalla missione OSIRIS-REx segnano un passo importante nello svelare i misteri del nostro sistema solare e nel far luce sulle origini della vita.

Fonti: NASA