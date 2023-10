La NASA rivela le prime immagini del più grande campione di asteroide raccolto nello spazio

By

La NASA ha svelato le prime immagini del più grande campione di asteroide mai raccolto nello spazio. Il campione è stato ottenuto durante la missione OSIRIS-REx, che ha raccolto roccia e polvere dall'asteroide Bennu nel 2020. La capsula contenente il prezioso carico è recentemente tornata sulla Terra ed è attualmente analizzata in una camera bianca specializzata presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. .

La conferenza stampa trasmessa in live streaming ha mostrato le fotografie del campione di asteroide e ha fornito un’analisi scientifica preliminare. Un aspetto notevole della missione OSIRIS-REx è la notevole quantità di materiale raccolto, del peso di 250 grammi (mezza libbra). Si tratta di una cifra significativamente superiore ai 5.4 grammi recuperati dalla missione giapponese Hayabusa2.

Bennu è stato scelto come obiettivo per la raccolta dei campioni perché si ritiene che sia ricco di composti organici. Gli scienziati ipotizzano che asteroidi come Bennu potrebbero aver portato elementi organici e acqua sulla Terra attraverso antiche collisioni miliardi di anni fa. Un altro vantaggio del campionamento di Bennu è che la sua orbita si interseca con quella del nostro pianeta, rendendo il viaggio di andata e ritorno più gestibile rispetto al raggiungimento degli asteroidi nella cintura degli asteroidi situata tra Marte e Giove.

Durante il processo di raccolta del campione, la sonda OSIRIS-REx ha riscontrato un problema minore quando un pezzo di roccia ha bloccato il lembo di tenuta aperto, provocando la fuoriuscita di materiale sottile. Questo evento inaspettato è stato effettivamente considerato positivo dai ricercatori della NASA, poiché indica la presenza di “particelle bonus” sotto forma di polvere nera e detriti che rivestono il raccoglitore di campioni.

Ulteriori analisi del campione di Bennu potrebbero fornire informazioni sugli albori del nostro sistema solare e potenzialmente far luce sulle origini della vita stessa. Inoltre, comprendere la composizione di Bennu potrebbe rivelarsi utile per sviluppare strategie per reindirizzarlo lontano dal percorso terrestre, se necessario. Mentre le probabilità che Bennu colpisca la Terra sono relativamente basse fino alla metà del 2100, la NASA stima una probabilità più alta di circa 1 su 1,750 tra allora e il 2300.

La missione OSIRIS-REx segna una pietra miliare significativa nello studio degli asteroidi e delle loro potenziali implicazioni per la vita e la difesa planetaria.

Definizioni:

– OSIRIS-REx: Origine, Interpretazione spettrale, Identificazione delle risorse, Sicurezza, Missione Regolith Explorer.

– Bennu: un asteroide preso di mira per la raccolta di campioni a causa dei suoi composti organici ritenuti ricchi.

– Hayabusa2: una missione giapponese che ha restituito con successo frammenti di ciottoli spaziali da un asteroide nel 2010 e nel 2020.

Fonte:

– Johnson Space Center della NASA

– La missione giapponese Hayabusa2

– Nasa