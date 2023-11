Astrobotic della NASA installa un adesivo distintivo sul lander lunare Peregrine

La NASA, in collaborazione con Astrobotic Technologies, ha recentemente apposto l'iconica decalcomania delle polpette della NASA sul lander lunare Peregrine. Questo evento fondamentale ha avuto luogo presso l'Astrotech Space Operations Facility vicino al Kennedy Space Center in Florida, segnando un passo importante verso il primo volo robotico commerciale sulla superficie lunare.

Astrobotic Technologies, responsabile della consegna della NASA e dei carichi utili commerciali sulla Luna, prevede di lanciare il lander Peregrine sul razzo Vulcan della United Launch Alliance (ULA). Il decollo è previsto dal Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida, con l'atterraggio del lander sulla superficie lunare all'inizio del 2024.

Questo sviluppo significativo ha spinto la NASA a organizzare una teleconferenza mediatica "Cosa c'è a bordo", che si terrà il 29 novembre alle 2:XNUMX EST. La conferenza mira a discutere i carichi scientifici che verranno trasportati in questa storica missione lunare come parte dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA nell'ambito del programma Artemis.

Al briefing parteciperanno rappresentanti della NASA e di Astrobotic, compresi funzionari di alto rango e manager del programma. L'evento sarà accessibile al pubblico tramite un flusso audio sul sito ufficiale della NASA.

La Peregrine Mission One trasporterà una varietà di carichi scientifici che contribuiranno alla ricerca lunare. Questi carichi utili prenderanno di mira aree come l’esosfera lunare, le proprietà termiche della regolite lunare, l’abbondanza di idrogeno nel suolo, i campi magnetici e il monitoraggio delle radiazioni ambientali. Raccogliendo dati in queste aree, la NASA mira ad espandere la nostra comprensione della Luna e a far avanzare l’esplorazione umana in preparazione per le future missioni, comprese quelle su Marte.

Questa missione segna un passo importante nell’impegno della NASA di stabilire una cadenza regolare di consegne di carichi utili sulla Luna. Nell’ambito dei contratti CLPS, la NASA collabora con vari fornitori per facilitare esperimenti regolari, test tecnologici e dimostrazioni di capacità sulla superficie lunare. Il valore massimo cumulativo di questi contratti è di circa 2.6 miliardi di dollari fino al 2028.

Con il programma Artemis, la NASA mira non solo a esplorare la Luna, ma anche ad aprire la strada a future missioni umane, comprese quelle su Marte. Collaborando con partner commerciali come Astrobotic Technologies, la NASA sta ampliando i confini dell’esplorazione spaziale e aprendo nuove possibilità per le scoperte scientifiche.

FAQ:

D: Qual è lo scopo dell'adesivo sulle polpette della NASA?

R: L'adesivo con le polpette della NASA funge da simbolo distintivo che rappresenta il coinvolgimento e il contributo della NASA a una particolare missione o progetto.

D: Quando è previsto il lancio del lander Peregrine?

R: Il lancio del lander Peregrine è previsto non prima di domenica 24 dicembre 2023, dal Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

D: Quali sono i carichi scientifici che verranno trasportati dal Peregrine Mission One?

R: I carichi utili includono indagini sull’esosfera lunare, proprietà termiche della regolite lunare, abbondanza di idrogeno nel suolo, campi magnetici e monitoraggio delle radiazioni ambientali.

D: Cos'è il programma Artemis?

R: Il programma Artemis è l'iniziativa della NASA per riportare gli esseri umani sulla superficie lunare e stabilire una presenza sostenibile sulla Luna, con l'obiettivo finale di consentire missioni umane su Marte.

D: Qual è il valore massimo cumulativo dei contratti CLPS?

R: I contratti CLPS hanno un valore massimo cumulativo di 2.6 miliardi di dollari fino al 2028.

