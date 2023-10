La NASA rivelerà le prime immagini del più grande campione di asteroide mai raccolto

By

La NASA è pronta a rilasciare le prime immagini del più grande campione di asteroide mai raccolto nello spazio. Il campione è stato raccolto dalla missione OSIRIS-REx dall'asteroide Bennu nel 2020 e recentemente riportato sulla Terra. La capsula contenente il campione è atterrata nel deserto dello Utah ed è ora in fase di analisi in una camera bianca specializzata presso il Johnson Space Center della NASA a Houston.

La conferenza stampa in live streaming, prevista per le 11:00 ora di New York, presenterà fotografie e analisi scientifiche preliminari del campione di asteroide. Questa missione segna il secondo tentativo riuscito della NASA di raccogliere e studiare campioni di un asteroide. La missione giapponese Hayabusa2 aveva già raggiunto questa impresa nel 2010 e nel 2020, ma la quantità di materiale raccolto da OSIRIS-REx è significativamente maggiore.

La scelta di Bennu come obiettivo della missione si basava sulla sua presunta ricchezza di composti organici. Gli scienziati teorizzano che asteroidi come Bennu potrebbero aver trasportato questi elementi organici sulla Terra insieme all’acqua attraverso antiche collisioni miliardi di anni fa. L'orbita di intersezione di Bennu con la Terra lo ha reso un obiettivo più accessibile per la missione rispetto agli asteroidi nella cintura degli asteroidi.

L'analisi preliminare del campione ha rivelato la presenza di "particelle bonus", tra cui polvere nera e detriti che ricoprivano il raccoglitore del campione. Questa scoperta inaspettata ha fornito preziose informazioni agli scienziati. Anche l'accumulo di particelle sulla superficie di Bennu, simile a un pozzo di palline di plastica, è stato scoperto attraverso i dati raccolti dalla navicella spaziale.

Oltre ad acquisire conoscenze scientifiche sul sistema solare primordiale e sulle potenziali origini della vita, comprendere la composizione di Bennu potrebbe essere cruciale per i futuri sforzi di deflessione degli asteroidi. Mentre le probabilità che Bennu entri in collisione con la Terra sono basse fino alla metà del 2100, la NASA indica che la probabilità aumenta a circa 1 su 1750 tra la metà del 2100 e l’anno 2300.

Fonte: AFP