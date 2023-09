La NASA si appresta a consegnare il più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra

By

La missione Osiris-Rex della NASA è destinata a consegnare il più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra. Si prevede che una capsula contenente circa 250 g di rocce e polvere raccolta dall'asteroide Bennu atterrerà nel deserto dello Utah domenica. Questa missione storica segna la prima volta che la NASA raccoglie un campione da un asteroide dal 2020.

L'asteroide Bennu è un residuo del nostro primo sistema solare risalente a 4.5 miliardi di anni fa. Gli scienziati ritengono che lo studio di Bennu possa fornire preziose informazioni sulla formazione e sull'evoluzione dei pianeti. Questo asteroide vicino alla Terra, ricco di carbonio, è considerato una capsula del tempo risalente alla più antica storia del sistema solare.

Si prevede che il campione raccolto da Bennu fornirà importanti indizi sull’origine delle sostanze organiche e dell’acqua, che sono fattori chiave nello sviluppo della vita sulla Terra. A differenza dei meteoriti che cadono sulla Terra, che si contaminano rapidamente al contatto con l’atmosfera, il campione di Bennu offrirà uno sguardo incontaminato al passato.

Il campione sarà distribuito a un gruppo di oltre 200 persone provenienti da 38 istituzioni a livello globale, tra cui scienziati dell’Università di Manchester e del Museo di Storia Naturale. Ashley King del Museo di Storia Naturale ha espresso entusiasmo per lo studio dei campioni, che potrebbero essere simili nella composizione al recente meteorite di Winchcombe, ma in gran parte incontaminati dall'ambiente terrestre.

La dottoressa Sarah Crowther dell'Università di Manchester ha sottolineato l'importanza di missioni di ritorno campione come Osiris-Rex. Ha spiegato che la natura incontaminata dei campioni restituiti consente di conservare informazioni importanti sulla loro composizione e storia, fornendo preziose informazioni sulla storia del sistema solare.

Osiris-Rex è stato lanciato nel settembre 2016 ed è arrivato a Bennu nel dicembre 2018. Dopo due anni di mappatura dell'asteroide, ha raccolto un campione dalla superficie nell'ottobre 2020. La composizione di asteroidi come Bennu è cruciale per comprendere la formazione dei pianeti e il pianeta. origine degli ingredienti essenziali per lo sviluppo della vita sulla Terra.

In sintesi, la consegna da parte della NASA del più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale. Il campione ha il potenziale per sbloccare preziose informazioni sulla formazione del nostro pianeta e sulla possibilità di vita oltre la Terra.

Definizioni:

– Osiris-Rex: la missione della NASA che ha raccolto un campione dall'asteroide Bennu.

– Asteroide Bennu: un asteroide di 4.5 miliardi di anni che funge da capsula del tempo proveniente dal sistema solare primordiale.

– Incontaminato: in condizioni pure e incontaminate.

