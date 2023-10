La missione della NASA su Psiche: esplorare l'asteroide "miniera d'oro" che vale quadrilioni

By

La NASA si sta preparando a lanciare una sonda per esplorare il massiccio asteroide 16 Psyche, che ha all'incirca le dimensioni di Cipro. Questa missione attesa da tempo è stata recentemente posticipata al 12 ottobre. Psyche è un asteroide di tipo M, ritenuto il nucleo di un proto-pianeta, con un diametro di circa 227 chilometri.

A differenza della maggior parte degli altri asteroidi del nostro sistema solare, Psiche si distingue per le sue immense dimensioni. Esercita perturbazioni gravitazionali osservabili sugli asteroidi vicini, consentendo agli scienziati di stimarne la massa e la composizione. Misurando la luminosità dell’asteroide, possono valutare quanta luce riflette, facendo luce sulla sua composizione minerale.

Si ritiene che Psiche sia incredibilmente ricca di metalli, in particolare nichel e ferro, portando gli esperti a stimare il suo valore intorno ai 10,000 quadrilioni di dollari. Questa cifra astronomica supera il patrimonio netto di Elon Musk, la persona più ricca della Terra, e vale più della quantità totale di denaro sul nostro pianeta. Tuttavia, è essenziale considerare il costo per raggiungere l’asteroide prima di determinarne l’effettiva redditività.

Secondo il sito di classificazione del valore degli asteroidi Asterank, tenendo conto delle spese, si stima che Psiche valga circa 27.67 miliardi di dollari. Mentre la stima di 10,000 quadrilioni di dollari è oggetto di dibattito, la missione Psyche della NASA mira a fornire una valutazione più accurata.

Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull’estrazione degli asteroidi, la missione della NASA mira a esplorare il significato di Psiche come asteroide di tipo M e le sue implicazioni per la formazione planetaria e di asteroidi. Questo sforzo aiuterà a svelare i misteri che circondano la storia e la composizione di questi corpi celesti.

Raggiungere Psiche non è un compito facile poiché si trova nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, a una distanza significativa dalla Terra. La missione affronta sfide legate al software di volo e alle verifiche dei propulsori, garantendo che la traiettoria del veicolo spaziale rimanga sulla rotta. Il lancio della sonda è previsto su un razzo SpaceX Falcon Heavy, segnando il primo lancio interplanetario in assoluto per questo tipo di razzo.

Sebbene la data di lancio sia fissata per il 12 ottobre, la finestra si estende fino al 25 ottobre, dando alla NASA l'opportunità di intraprendere questo viaggio rivoluzionario per esplorare e studiare il mondo metallico di Psiche.

Definizioni:

– Asteroide di tipo M: un tipo di asteroide classificato in base alla sua composizione metallica, costituita principalmente da nichel e ferro.

– Perturbazioni: disturbi o deviazioni osservabili causati dall'influenza gravitazionale di un corpo celeste su un altro.

– Proto-pianeta: un oggetto celeste nelle prime fasi di formazione, che alla fine potrebbe essersi evoluto in un pianeta a tutti gli effetti.

