NASA e SpaceX fissano la data di lancio di ottobre per la missione Psyche

La NASA e SpaceX hanno annunciato che il lancio della missione Psyche è previsto per il 12 ottobre dal Kennedy Space Center in Florida. La missione verrà portata nello spazio a bordo di un razzo Falcon Heavy. L'obiettivo principale della missione è condurre uno studio completo dell'asteroide ricco di metalli noto come Psiche, che si trova tra Marte e Giove.

Dopo il decollo, la navicella spaziale Psiche intraprenderà un viaggio di sei anni utilizzando la propulsione elettrica solare per raggiungere l'asteroide nel 2029. Una volta arrivata a destinazione, la navicella spaziale trascorrerà 26 mesi studiando e analizzando l'asteroide Psiche. I compiti della missione includono l'acquisizione di immagini, la mappatura della superficie dell'asteroide, la raccolta di dati per valutare la sua composizione chimica e la conduzione di ricerche per comprendere il processo di formazione dei pianeti.

Le origini dell'asteroide Psiche rimangono un mistero per gli scienziati, rendendo questa missione cruciale per scoprirne i segreti. Gli scienziati ipotizzano che l’asteroide potrebbe far parte dell’interno ricco di metalli di un planetesimo o appartenere a una categoria di oggetti celesti mai osservati prima. La missione mira a fornire informazioni su come si sono formati i pianeti rocciosi come la Terra, cosa costituisce il nucleo della Terra e come si sono formati i nuclei di altri pianeti rocciosi.

Inoltre, la navicella spaziale Psyche trasporterà la dimostrazione della tecnologia Deep Space Optical Communications (DSOC), un’impresa innovativa nel testare le comunicazioni ottiche a larghezza di banda elevata nello spazio. Questo sistema verrà utilizzato per inviare e ricevere dati, nonché per condurre studi sulla gravità per determinare la rotazione, l'oscillazione, la massa e il campo gravitazionale dell'asteroide.

Si ritiene che l'asteroide gigante Psiche sia una roccia a forma di patata composta principalmente da metallo. Con dimensioni di circa 144 miglia di lunghezza e 140 miglia di larghezza, il suo vero aspetto verrà rivelato solo quando la missione Psiche fornirà una visione ravvicinata.

Fonte:

– Nasa

– SpaceX