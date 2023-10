L'astronauta della NASA Frank Rubio ritorna sulla Terra dopo un volo spaziale da record

L'astronauta della NASA Frank Rubio è tornato sulla Terra dopo aver completato il volo spaziale più lungo compiuto da un astronauta americano. Rubio ha trascorso un totale di 371 giorni nello spazio come membro delle spedizioni 68-69 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La sua missione estesa ha fornito preziose informazioni sugli effetti dei voli spaziali di lunga durata sugli astronauti, in particolare mentre la NASA si prepara per le future missioni sulla Luna e su Marte.

Lo storico risultato di Rubio sarà celebrato con una conferenza stampa al Johnson Space Center di Houston il 13 ottobre. L'evento sarà trasmesso in diretta su NASA Television, sull'app dell'agenzia e sul sito web. I membri dei media interessati a partecipare di persona o virtualmente sono incoraggiati a contattare la redazione Johnson della NASA per ulteriori informazioni.

Durante la sua missione, Rubio ha completato oltre 5,936 orbite attorno alla Terra e ha percorso più di 157 milioni di miglia, equivalenti a 328 viaggi sulla Luna e ritorno. Ha assistito all'arrivo e alla partenza di numerosi veicoli spaziali, sia con equipaggio che con missioni cargo. Rubio ha partecipato attivamente a varie attività scientifiche, conducendo ricerche sulla salute umana, sulle tecniche di crescita delle piante e comandando robot autonomi dallo spazio.

La missione di Rubio segna un'importante pietra miliare nell'esplorazione dello spazio da parte della NASA. Missioni estese come la sua forniscono dati cruciali per comprendere gli effetti fisici e psicologici della vita in microgravità per lunghi periodi. Questa conoscenza sarà essenziale mentre la NASA intraprende ambiziose missioni sulla Luna con il programma Artemis e si prepara per l’eventuale esplorazione umana di Marte.

