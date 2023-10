La NASA svelerà il più grande campione di suolo di asteroide mai visto

La NASA è pronta a rivelare i risultati del più grande campione di terreno mai raccolto da un asteroide. Il materiale, raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx sull'asteroide vicino alla Terra Bennu tre anni fa, sarà esposto al Johnson Space Center della NASA a Houston. Questo campione è significativo in quanto è solo il terzo campione di asteroide mai restituito alla Terra per l'analisi, ed è il più grande fino ad oggi.

Bennu, una reliquia del sistema solare primordiale, contiene preziose informazioni sulle origini e sull'evoluzione dei pianeti rocciosi come la Terra. La sua chimica e mineralogia rimangono invariate dalla sua formazione 4.5 miliardi di anni fa. Studiando la composizione dell'asteroide, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sullo sviluppo della vita.

La capsula OSIRIS-REx e il suo contenuto sono stati esaminati in una camera bianca presso il poligono di test e addestramento dello Utah prima di essere trasportati al Johnson Space Center. Lì, il contenitore interno è stato aperto e i campioni sono stati divisi in campioni più piccoli da distribuire a 200 scienziati in 60 laboratori in tutto il mondo.

Il Pacific Center for Isotopic and Geochemical Research dell'Università della British Columbia è tra le istituzioni che si aspettano di ricevere una parte del campione di Bennu entro la fine di novembre. La stima iniziale del peso del campione era di circa 100-250 grammi, ma si prevede che la NASA fornirà presto una misurazione più precisa.

Oltre al peso del campione, si prevede che la NASA annuncerà se è stata in grado di raggiungere l'obiettivo di raccogliere un campione incontaminato e privo di contaminazione terrestre. I risultati rivelati includeranno anche dettagli sulle caratteristiche fisiche del campione, come densità, colore e forma.

Precedenti missioni di campionamento di asteroidi, come la missione giapponese Hayabusa2, hanno dimostrato che questi oggetti celesti contengono composti organici. Questi risultati supportano la teoria secondo cui la Terra primordiale fu seminata con gli ingredienti per la vita attraverso il bombardamento di comete, asteroidi e meteoriti.

Anche se Bennu misura circa 500 metri di diametro ed è composto da un ammasso di rocce, è considerevolmente più piccolo dell'asteroide che portò all'estinzione dei dinosauri. La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel 2016, è arrivata a Bennu nel 2018 e ha raccolto con successo il materiale di superficie nell'ottobre 2020.

Gli impegni futuri della NASA includono il lancio di un'altra missione verso il lontano asteroide Psiche, noto per il suo ricco contenuto di metalli, giovedì.

Fonte: NASA, Università della British Columbia