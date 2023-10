La NASA estende la missione New Horizons per esplorare gli oggetti della cintura di Kuiper

La missione New Horizons della NASA, che si proponeva di esplorare Plutone nel 2006, ha ricevuto una proroga di cinque anni. Inizialmente era prevista la conclusione della missione nel 2024, ma ora continuerà fino a quando la navicella spaziale non uscirà dalla fascia di Kuiper, dove risiedono le comete. Questa estensione consente di perseguire nuovi obiettivi per la missione.

A partire dal 2025, New Horizons si concentrerà sull’esplorazione degli oggetti all’interno della fascia di Kuiper. La missione raccoglierà dati eliofisici operando in modalità estesa e a bassa attività. Gli scienziati mirano a identificare e studiare gli oggetti della cintura di Kuiper. Se viene trovato un bersaglio adatto, potrebbe essere possibile un sorvolo ravvicinato.

Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, ha sottolineato l'importanza della missione estesa: "La missione New Horizons ha una posizione unica nel nostro sistema solare per rispondere a domande importanti sulla nostra eliosfera e fornire straordinarie opportunità per la scienza multidisciplinare per la NASA e il mondo". comunità scientifica."

Le responsabilità della missione saranno trasferite alle divisioni di eliofisica e scienze planetarie della NASA. Un obiettivo specifico di interesse è Arrokoth, un oggetto della cintura di Kuiper composto da corpi ghiacciati. Il sorvolo della navicella spaziale su Arrokoth, largo circa 34 chilometri, fornirà dati preziosi sull'oggetto.

La missione estesa New Horizons sarà gestita congiuntamente dalle divisioni Scienza planetaria ed eliofisica della NASA. Alan Stern, uno scienziato planetario, ha espresso gratitudine per l'estensione della missione e il sostegno ricevuto: "Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato nel convincere la NASA a continuare l'esplorazione della fascia di Kuiper con la sua navicella spaziale New Horizons - Ce l'avete fatta!"

Fonte:

– Rapporto della NASA

– Rapporto Space.com