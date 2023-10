La missione New Horizons: esplorare Plutone e oltre

La navicella spaziale New Horizons, lanciata nel gennaio 2006, è passata alla storia come la prima missione interplanetaria dedicata all'osservazione di Plutone e della sua luna Caronte dall'orbita. Le sue osservazioni rivoluzionarie hanno rivelato che Plutone è geologicamente attivo, contraddicendo la definizione di pianeta da parte dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU), che aveva declassato Plutone dal suo status planetario.

Dopo aver eseguito una manovra di assistenza gravitazionale attorno a Giove nel 2007, New Horizons ha finalmente raggiunto la sua destinazione, Plutone, nel 2015. Dopo aver osservato con successo Plutone, la navicella spaziale ha continuato il suo viaggio per studiare l'oggetto della fascia di Kuiper (KBO) Arrokoth, fornendo preziose informazioni su le prime fasi del nostro Sistema Solare.

New Horizons ha ancora carburante sufficiente per funzionare almeno fino al 2030 e si prevede che lascerà la fascia di Kuiper tra il 2028 e il 2029. Tuttavia, gli scienziati prevedono di mettere il veicolo spaziale in una modalità operativa estesa a bassa attività dopo il 2025. Ciò consentirà New Horizons per raccogliere importanti dati eliofisici dal suo punto di osservazione unico, mentre la navicella spaziale sperimenta cieli incredibilmente bui che le consentono di misurare l'oscurità dello spazio stesso.

La NASA ha deciso di estendere le operazioni di New Horizons fino all'uscita della navicella dalla fascia di Kuiper. Questa decisione si basava sul potenziale della missione di rispondere a domande importanti sulla nostra eliosfera e di fornire opportunità senza precedenti per la ricerca scientifica multidisciplinare. Nicola Fox, amministratore associato presso la direzione della missione scientifica della NASA, ha affermato che la missione New Horizons occupa una posizione unica che continuerà a fornire preziose informazioni alla comunità scientifica.

Mentre gli scienziati anticipano le scoperte future oltre la fascia di Kuiper, stanno attivamente cercando un candidato adatto per un altro sorvolo in questa regione. New Horizons ha aperto la strada a ulteriori esplorazioni e continua a essere una risorsa vitale nella nostra ricerca per comprendere i misteri del nostro Sistema Solare.

