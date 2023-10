La missione New Horizons: esplorare Plutone e oltre

La navicella spaziale New Horizons, lanciata nel 2006, ha intrapreso una storica missione interplanetaria per osservare Plutone e la sua luna Caronte. Le sue scoperte hanno messo in discussione la definizione di pianeta stabilita dall’Unione Astronomica Internazionale, poiché hanno rivelato che Plutone è geologicamente attivo.

Nel 2015, New Horizons ha raggiunto la sua destinazione dopo aver eseguito una manovra di assistenza gravitazionale attorno a Giove. Ha fornito intuizioni rivoluzionarie sulla natura di Plutone e della sua luna. Successivamente, la navicella spaziale ha continuato a studiare Arrokoth, un oggetto della fascia di Kuiper che offre uno sguardo sulle prime fasi della formazione del nostro Sistema Solare.

Con carburante sufficiente per durare almeno fino al 2030, si prevede che New Horizons lascerà la fascia di Kuiper entro il 2028 o 2029. Dopo il 2025, gli scienziati prevedono di trasferire il veicolo spaziale in una modalità estesa a bassa attività. Ciò consentirà a New Horizons di raccogliere preziosi dati eliofisici dal suo punto di osservazione unico nelle zone oscure dello spazio.

L'amministratore associato presso la direzione della missione scientifica della NASA, Nicola Fox, ha sottolineato il significato di questa missione. Ha dichiarato: “La missione New Horizons ha una posizione unica nel nostro sistema solare per rispondere a domande importanti sulla nostra eliosfera e fornire straordinarie opportunità per la scienza multidisciplinare per la NASA e la comunità scientifica”.

Il viaggio della navicella spaziale attraverso la fascia di Kuiper ha contribuito alla nostra comprensione delle regioni esterne del Sistema Solare. La NASA continua a cercare potenziali candidati per futuri sorvoli in questa regione.

La missione New Horizons rappresenta una testimonianza della curiosità umana e dell’esplorazione scientifica. Ha aperto nuove frontiere e ampliato la nostra conoscenza del nostro vicinato cosmico.

Fonti: NASA

Definizioni:

Manovra di assistenza alla gravità: Tecnica utilizzata dai veicoli spaziali per aumentare o diminuire la velocità e alterare la traiettoria della propria orbita utilizzando il campo gravitazionale di un corpo celeste.

Fascia di Kuiper: Una regione del Sistema Solare oltre Nettuno, costituita da piccoli oggetti ghiacciati che si ritiene siano resti della formazione iniziale del Sistema Solare.

Eliofisica: Lo studio del Sole e dei suoi effetti sull'ambiente spaziale, comprese le interazioni tra vento solare, campi magnetici e raggi cosmici.

