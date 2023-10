La NASA estende le operazioni della navicella spaziale New Horizons per la scienza multidisciplinare

By

La NASA ha annunciato l'estensione delle operazioni per la sua navicella spaziale New Horizons fino alla fine di questo decennio. La navicella spaziale, attualmente approvata per le operazioni fino alla fine dell'anno fiscale 2024, continuerà la sua missione fino all'uscita dalla fascia di Kuiper, prevista verso la fine del decennio. Questa estensione consentirà la raccolta di dati eliofisici mentre la navicella spaziale esce dal sistema solare.

La missione estesa apre anche la possibilità di un altro sorvolo di oggetti della Cintura di Kuiper come il riuscito sorvolo di Arrokoth nel 2019. Sebbene al momento non ci siano oggetti identificati nel raggio d'azione, la navicella spaziale potrebbe potenzialmente condurre un sorvolo ravvicinato in futuro se un tale oggetto venisse scoperto. .

Questa decisione arriva dopo che i piani iniziali di trasferire la missione New Horizons alla divisione eliofisica della NASA hanno incontrato l'opposizione del principale investigatore della missione, Alan Stern. Stern sosteneva che questa mossa avrebbe impedito ulteriore lavoro nella scienza planetaria da parte del team della missione originale. La nuova missione estesa sarà ora gestita congiuntamente dalle divisioni eliofisica e scienza planetaria della NASA, finanziate principalmente dalla scienza planetaria.

L’estensione della missione New Horizons consente l’esplorazione continua della fascia di Kuiper e dell’eliosfera esterna, due importanti aree scientifiche alla quale la NASA sta sperimentando. La posizione unica della navicella spaziale nel sistema solare offre opportunità per la scienza multidisciplinare e può aiutare a rispondere a domande importanti sull'eliosfera.

Tuttavia, l’impatto sul budget della missione estesa dovrà essere valutato, poiché potrebbe influenzare i finanziamenti per la ricerca e l’analisi per altre missioni planetarie. I progetti futuri potrebbero essere influenzati dall’allocazione delle risorse verso la missione New Horizons.

Nel complesso, la decisione della NASA di estendere le operazioni della navicella spaziale New Horizons garantisce un'esplorazione scientifica continua e il potenziale per nuove scoperte nelle regioni esterne del nostro sistema solare.

