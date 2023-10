La NASA condurrà una dimostrazione del laser spaziale sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

La NASA è pronta a eseguire una dimostrazione tecnologica innovativa dei laser spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La dimostrazione mira a testare la fattibilità dell’utilizzo della tecnologia laser per trasmettere terabyte di dati dalle missioni di scienza spaziale e di esplorazione sulla Terra. Questo sarà il primo relè di comunicazione laser bidirezionale end-to-end della NASA, consentendo all'agenzia spaziale di integrare le comunicazioni laser nelle sue reti di comunicazione spaziale esistenti.

La dimostrazione tecnologica prevede l'equipaggiamento della ISS con un modulo chiamato ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Il modulo ILLUMA-T include un telescopio e un gimbal a due assi, che gli consente di tracciare il satellite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) in orbita geosincrona. Il modulo ottico, grande all'incirca quanto un forno a microonde, fa parte di un'unità paragonabile a un frigorifero standard.

La dimostrazione comporterà l'invio di dati dalla ISS al satellite LCRD a una velocità di 1.2 Gbps. Il satellite LCRD trasmetterà quindi i dati alle stazioni ottiche di terra in California o alle Hawaii. Da lì, i dati verranno trasmessi al Mission Operations Center dell'LCRD nel New Mexico e infine inoltrati al team delle operazioni di terra ILLUMA-T presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland.

Gli ingegneri di Goddard valuteranno l'accuratezza e la qualità dei dati trasmessi attraverso questo processo di inoltro end-to-end. Il successo della dimostrazione potrebbe portare all'integrazione di ILLUMA-T nella ISS, aumentando significativamente la capacità di trasmissione dati del laboratorio orbitante.

Le attuali comunicazioni con la ISS si basano sulla rete Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), che utilizza segnali radio per la trasmissione dei dati. Tuttavia, l’uso dei laser spaziali potrebbe offrire velocità di trasferimento dati più elevate e comunicazioni migliorate per le future missioni spaziali.

FAQ

1. Qual è lo scopo della dimostrazione del laser spaziale della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale?

La NASA mira a testare l’uso della tecnologia laser per trasmettere grandi volumi di dati dalla scienza spaziale e dalle missioni di esplorazione sulla Terra.

2. Cos'è ILLUMA-T?

ILLUMA-T sta per Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Si tratta di un modulo installato sulla Stazione Spaziale Internazionale per la dimostrazione del laser spaziale.

3. Come funzionerà il processo di trasmissione dei dati?

Il modulo ILLUMA-T sulla ISS trasmetterà i dati al satellite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Il satellite LCRD trasmetterà quindi i dati alle stazioni ottiche di terra, che li invieranno al Centro operativo della missione LCRD e infine al team delle operazioni di terra ILLUMA-T.

4. Qual è il significato di questa manifestazione?

In caso di successo, l’integrazione di ILLUMA-T nella ISS potrebbe aumentare in modo significativo il volume di dati che possono essere trasmessi da e verso la stazione spaziale, migliorando le capacità di comunicazione per le future missioni spaziali.

5. Come si confronta la comunicazione laser con i sistemi di comunicazione radio esistenti?

La comunicazione laser ha il potenziale per offrire velocità di trasferimento dati più elevate e comunicazioni migliorate rispetto ai sistemi radio. Potrebbe rivoluzionare le comunicazioni spaziali e consentire una trasmissione dei dati più rapida ed efficiente dalle missioni spaziali.

