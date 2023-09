La NASA forma una squadra di risposta per affrontare le preoccupazioni sulla missione di ritorno dei campioni su Marte

By

La NASA ha istituito un team di risposta a seguito di una revisione indipendente dei piani dell'agenzia per la sua missione Mars Sample Return. La missione, condotta in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA), mira a recuperare campioni dal Pianeta Rosso e segna numerosi primati, tra cui il primo lancio da un altro pianeta e il primo rendezvous in orbita attorno a un altro pianeta.

Il rapporto del comitato di revisione, presentato all'inizio di questo mese, ha evidenziato importanti obiettivi scientifici della missione ma ha anche sollevato preoccupazioni su potenziali problemi di bilancio. Il rapporto comprendeva 20 osservazioni e 59 suggerimenti per la missione proposta.

Una delle principali preoccupazioni sollevate nel rapporto riguarda i costi in aumento della missione Mars Sample Return, che potrebbero potenzialmente mettere in ombra altri progetti e priorità a lungo termine. Il lancio della missione entro il 2030, come previsto, richiederebbe tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari.

Per rispondere alle preoccupazioni sollevate nel rapporto, il team di risposta appena formato, guidato dal vice amministratore associato per la scienza della NASA, Sandra Connelly, valuterà i risultati e le raccomandazioni. Il team ha tempo fino al secondo trimestre del 2024 per proporre una linea d'azione, e la conferma ufficiale del costo e del programma della missione sarà determinata dopo la conclusione della revisione.

In risposta al rapporto, la NASA mira a migliorare la comunicazione al pubblico sull'importanza della missione e a rivalutare la struttura di gestione della missione per ridurre le spese generali. L'agenzia riconosce la complessità della missione Mars Sample Return e l'investimento strategico che è stato fatto nel suo sviluppo.

I comitati di revisione indipendenti, come quello incaricato per la missione Mars Sample Return, svolgono un ruolo cruciale nel valutare se gli obiettivi della missione vengono raggiunti entro il budget assegnato. La NASA mira ad affrontare eventuali modifiche necessarie identificate nel rapporto per garantire il successo della missione.

