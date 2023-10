La NASA conduce test “Hot Fire” per i motori dei razzi lunari Artemis

By

La NASA ha recentemente completato un test “hot fire” come parte della serie di certificazione finale per i suoi motori a razzo lunare Artemis. L’agenzia spaziale prevede di utilizzare motori dello Space Shuttle RS-25 riproposti per il suo programma Artemis, che mira a riportare gli astronauti sulla Luna.

La serie Hot Fire, iniziata il 17 ottobre, ha lo scopo di certificare una linea aggiornata di motori RS-25 che verrà utilizzata per la missione Artemis 5 alla fine degli anni 2020. Quattro RS-25 alimentano lo stadio principale di ciascun razzo Space Launch System (SLS), una componente cruciale del programma Artemis.

Durante il test, il motore RS-25, nome in codice E0525, si è acceso con successo per una durata pianificata di 550 secondi (oltre nove minuti) presso lo Stennis Space Center della NASA nel Mississippi. Questo test raccoglie dati sulle prestazioni di vari nuovi componenti del motore, come l'ugello, gli attuatori idraulici, i condotti flessibili e le turbopompe.

La serie Hot Fire consiste in una serie di 12 test per ciascun motore RS-25. Un precedente motore RS-25 è stato certificato a giugno dopo aver completato una serie di 12 test. Questi test aiuteranno nella certificazione delle future missioni SLS, a cominciare da Artemis 5.

Il programma Artemis ha diverse missioni pianificate, tra cui Artemis 2, che porterà quattro astronauti intorno alla Luna nel 2024. Artemis 3 mira a far atterrare gli astronauti vicino al polo sud lunare alla fine del 2025 o 2026, a condizione che il sistema di atterraggio Starship di SpaceX sia pronto. Ulteriori missioni, come Artemis 4, sono previste per gli anni successivi.

Oltre ai test sui motori, gli ingegneri della NASA presso il Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama, stanno conducendo test su un progetto di booster alternativo per future missioni oltre Artemis 8. I motori booster sono fondamentali per fornire una spinta extra durante il decollo.

L'appaltatore principale per i motori SLS è Aerojet Rocketdyne, una società di L3Harris Technologies, mentre Boeing è responsabile della costruzione dei razzi SLS.

Questi test e certificazioni segnano traguardi significativi negli sforzi continui della NASA per far avanzare l’esplorazione dello spazio e riportare gli astronauti sulla Luna.

