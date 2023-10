La NASA e SpaceX lanciano un'ambiziosa missione per testare il sistema di comunicazione nello spazio profondo

La NASA e il Jet Propulsion Laboratory (JPL) hanno collaborato con SpaceX in una missione per prendere di mira un asteroide ricco di metalli e dimostrare un nuovo sistema di trasmissione basato su laser per la comunicazione nello spazio profondo. La missione, chiamata progetto Deep Space Optical Communications (DSOC), è stata lanciata a bordo del razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Kennedy Space Center in Florida.

Il progetto DSOC mira a portare le comunicazioni ottiche oltre le distanze lunari fino allo spazio profondo. Utilizzando laser e rilevatori, il sistema promette di fornire velocità di consegna dei dati più elevate rispetto ai tradizionali collegamenti radio e microonde. Questo progresso nella tecnologia della comunicazione consentirà di trasmettere più informazioni alla Terra dallo spazio, in modo simile al passaggio da Internet via cavo alla fibra ottica.

Una delle principali sfide con le comunicazioni ottiche è la necessità di un puntamento preciso del sistema. A differenza delle antenne radio convenzionali, il sistema DSOC richiede una precisione millimetrica per mirare alla Terra con rilevatori altamente sensibili che contano le singole particelle di luce chiamate fotoni. Inoltre, le condizioni meteorologiche, come le nuvole dense, possono influire sulla qualità del segnale, richiedendo la codifica dei segnali dati per contrastare l'attenuazione del segnale.

Nonostante queste sfide, le comunicazioni ottiche offrono numerosi vantaggi, tra cui una linea visiva diretta, lunghezze d’onda e direzioni specifiche e la capacità di trasmettere comunicazioni segrete e sensibili. La tecnologia DSOC dimostrata in questa missione verrà utilizzata nelle missioni future, come il programma Artemis, che mira a tornare sull'orbita e sulla superficie della Luna.

Questa missione rappresenta un passo importante nel miglioramento delle capacità di comunicazione per l'esplorazione dello spazio profondo e dimostra il potenziale delle comunicazioni ottiche per le future missioni interplanetarie.

Fonti: Decriptare