Un nuovo rapporto mostra un vasto potenziale di energia solare nelle famiglie indiane

Un recente rapporto indipendente del Consiglio per l’Energia, l’Ambiente e l’Acqua (CEEW) ha evidenziato l’enorme potenziale dell’energia solare nelle famiglie indiane. Secondo il rapporto, oltre 25 milioni di famiglie in India hanno la capacità di distribuire l’incredibile cifra di 637 GW di energia solare sui propri tetti. Ciò è sufficiente a sostenere l'intera domanda di elettricità del settore residenziale indiano.

Tuttavia, il rapporto avverte che il potenziale tecnico effettivo scende a 118 GW se si tiene conto dell'attuale consumo di elettricità delle famiglie. Lo studio ha rilevato che la maggior parte dei consumatori residenziali rientra nelle fasce di basso consumo, rendendo loro economicamente irrealizzabile l’adozione dell’energia solare senza un sostegno finanziario.

Inoltre, se non si considerano i sussidi in conto capitale e il periodo di ammortamento è limitato a cinque anni, il potenziale scende a soli 11 GW. Il rapporto sottolinea la necessità di incentivi attraenti e prezzi accessibili per incoraggiare i consumatori residenziali a investire in sistemi solari su tetto.

Attualmente, l’India ha installato 11 GW di capacità solare sui tetti, di cui solo 2.7 GW nel settore residenziale. L'analisi del rapporto mostra che il 60% del potenziale residenziale sui tetti è concentrato in sette stati: Uttar Pradesh, Maharashtra, Bengala Occidentale, Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh e Tamil Nadu.

È interessante notare che le aree rurali hanno un potenziale tecnico più elevato per l’energia solare sui tetti rispetto alle aree urbane. Ciò evidenzia l’importanza di sfruttare il potenziale dell’energia solare delle famiglie rurali, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella transizione energetica dell’India.

Promuovere la consapevolezza e generare domanda per i sistemi solari sui tetti rimangono le sfide principali. Il rapporto rivela che la consapevolezza residenziale dei sistemi solari sui tetti era inferiore al 50% a livello nazionale nell’anno fiscale 2020. Inoltre, i residenti percepiscono il solare sui tetti come un investimento costoso, che influisce sulla loro volontà di adottare la tecnologia.

Per affrontare questi problemi, il rapporto CEEW raccomanda sussidi di capitale mirati per i consumatori, in particolare per i sistemi solari su tetto di dimensioni più piccole. Evidenzia inoltre la necessità di una piattaforma completa che fornisca informazioni affidabili e convincenti sull’energia solare su tetto. A livello nazionale, le campagne di sensibilizzazione sono fondamentali per stimolare la domanda.

Nel complesso, il rapporto CEEW sottolinea il vasto potenziale dell’energia solare nelle famiglie indiane e la necessità di creare condizioni favorevoli per sbloccare questo potenziale. Fornendo incentivi finanziari, sensibilizzando e semplificando il processo di adozione, l’India può promuovere ulteriormente la rivoluzione dell’energia solare e garantire a tutti l’accesso a un’energia pulita, conveniente e affidabile.

FAQ

