Inquietanti immagini a raggi X rivelano la spettrale struttura a forma di mano di una supernova

La NASA ha catturato straordinarie immagini a raggi X che svelano uno straordinario fenomeno cosmico che ricorda una struttura spettrale a forma di mano nello spazio. La peculiare formazione, chiamata MSH 15-52, è situata a una sbalorditiva distanza di 16,000 anni luce dal nostro pianeta. Secondo la NASA, questa affascinante anomalia ha avuto origine circa 1,500 anni fa, quando una stella raggiunse l’esaurimento del suo combustibile nucleare e subì un collasso catastrofico, formando un oggetto immensamente denso noto come stella di neutroni.

L'esplosione stellare, conosciuta come supernova, diede successivamente origine ad una stella magnetizzata chiamata pulsar. La NASA spiega che le giovani pulsar hanno la capacità di generare flussi di materia e antimateria, che emanano dai poli della pulsar. Queste espulsioni, insieme ad un potente vento, producono un fenomeno affascinante chiamato “nebulosa del vento pulsar”. Nel caso di MSH 15-52, la nebulosa ricorda da vicino la forma di una mano umana, con la pulsar posizionata alla base del palmo.

È interessante notare che la recente osservazione della NASA non è il primo incontro con questa affascinante formazione. L'Osservatorio a raggi X Chandra, gestito dall'agenzia spaziale, l'aveva già rilevata nel 2001. Tuttavia, il più recente telescopio a raggi X dell'agenzia, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), è ora in grado di osservare la nebulosa. per un periodo prolungato di circa 17 giorni. Questa osservazione estesa ha fornito preziose informazioni sul campo magnetico all’interno della “mano”. Le particelle cariche responsabili della produzione dei raggi X osservati seguono la configurazione del campo magnetico, che modella la nebulosa in modo simile alle ossa di una mano umana.

Queste straordinarie scoperte fanno luce sulla storia della vita delle particelle di materia altamente energetica e di antimateria che circondano le pulsar, illuminando gli scienziati sull’intricato funzionamento di queste affascinanti entità cosmiche. L’utilizzo dei raggi X come strumento per comprendere i segreti nascosti dell’universo esemplifica le straordinarie capacità delle moderne tecnologie di esplorazione spaziale.

FAQ

Cos'è MSH 15-52?

MSH 15-52 è una formazione situata a 16,000 anni luce dalla Terra che ricorda una struttura spettrale a forma di mano nello spazio.

Come si è formato?

MSH 15-52 ha avuto origine quando una stella ha consumato tutto il suo combustibile nucleare, provocando il suo collasso e la formazione di un oggetto denso chiamato stella di neutroni.

Cos'è una pulsar?

Una pulsar è una stella magnetizzata che si forma a seguito dell'esplosione di una supernova. Le pulsar emettono fasci di radiazioni che possono essere osservati dalla Terra.

Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

Una nebulosa del vento della pulsar è un fenomeno che si verifica quando una pulsar emette un potente vento di particelle cariche, oltre a flussi di materia e antimateria. L'interazione tra queste particelle e l'ambiente circostante forma una struttura di grande impatto visivo.

Cosa hanno rivelato le osservazioni ai raggi X?

I dati dei raggi X catturati dai telescopi della NASA hanno permesso agli scienziati di studiare il campo magnetico all’interno della nebulosa del vento della pulsar, fornendo informazioni sul comportamento dell’accelerazione delle particelle energetiche in questa regione. Le osservazioni hanno rivelato una forma somigliante ad una mano umana, con la pulsar situata alla base del palmo.