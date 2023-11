Gli astronomi scoprono un nuovo infuocato sistema planetario

Gli astronomi, studiando i dati del telescopio spaziale Kepler della NASA in disuso, hanno fatto una scoperta sorprendente: un nuovissimo sistema di sette pianeti roventi in orbita attorno a una stella distante che supera le dimensioni e la temperatura del nostro sole. Questi esopianeti appena scoperti sono descritti come “soffocanti” e inghiottiti dall’intenso calore radiante emesso dalla loro stella ospite simile al sole.

La stella in questione, nota come Kepler-385, è circa il 10% più grande e il 5% più calda del nostro sole, generando una quantità senza precedenti di calore per unità di area che supera qualsiasi cosa sperimentata dai pianeti all’interno del nostro sistema solare. Tutti e sette i pianeti di questo sistema sono più grandi della Terra, con i due pianeti interni solo leggermente più grandi, mentre i restanti cinque pianeti fanno impallidire la Terra in termini di dimensioni, misurando il doppio del suo diametro.

Secondo la NASA, si ritiene che i pianeti interni abbiano composizioni rocciose e atmosfere sottili, mentre si prevede che i cinque pianeti esterni possiedano atmosfere spesse. Questa combinazione unica di fattori rende il sistema Kepler-385 un argomento affascinante per ulteriori ricerche ed esplorazioni.

L'importanza di questa scoperta non risiede solo nell'esistenza di questo straordinario sistema, ma anche nel fatto che è piuttosto raro trovare un sistema con più di sei pianeti candidati. Il sistema Kepler-385 è stato ufficialmente catalogato dalla NASA, evidenziando il contributo cruciale del telescopio Kepler nell'identificare e documentare l'esistenza di tali sistemi planetari. Il catalogo completo prodotto dalla NASA ha aperto la strada a scoperte come Kepler-385 e fornisce informazioni accurate su ciascun sistema.

Il telescopio spaziale Kepler, operativo principalmente dal 2009 al 2013 con una missione estesa fino al 2018, ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo. Le sue osservazioni hanno dimostrato che ci sono più pianeti che stelle nella nostra galassia, dipingendo un quadro dettagliato della vasta gamma di esopianeti e dei loro sistemi che li accompagnano.

L'autore principale Jack Lissauer, ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA, ha sottolineato l'importanza del catalogo, affermando che consente agli astronomi di approfondire le caratteristiche di questi esopianeti. Con questa nuova conoscenza acquisita, gli scienziati possono continuare a svelare i misteri del cosmo ed espandere la nostra comprensione delle vaste distese dello spazio.

Domande frequenti sul sistema Kepler-385 appena scoperto:

1. Cosa rende degno di nota il sistema Kepler-385?

Il sistema Kepler-385 si distingue per la sua combinazione unica di sette pianeti roventi, che orbitano attorno a una stella distante, simile al sole, che è più grande e più calda del nostro sole.

2. Tutti i pianeti di questo sistema sono più grandi della Terra?

Sì, tutti e sette i pianeti scoperti nel sistema Kepler-385 sono più grandi della Terra. I due pianeti interni sono leggermente più grandi, mentre i restanti cinque pianeti sono circa il doppio della Terra.

3. Qual è la temperatura in questo sistema?

I pianeti del sistema Kepler-385 sono descritti come “soffocanti” e sperimentano un intenso calore radiante emesso dalla loro stella ospite, che è il 5% più calda del nostro sole.

4. Cosa sappiamo della composizione di questi pianeti?

Si ritiene che i pianeti interni del sistema Kepler-385 abbiano composizioni rocciose e possibilmente possiedano atmosfere sottili. D’altra parte, si prevede che i cinque pianeti esterni abbiano atmosfere spesse.

5. Quanto è significativo il catalogo prodotto dalla NASA?

Il catalogo prodotto dalla NASA è fondamentale per fornire informazioni accurate e consentire la scoperta di sistemi come Kepler-385. Si tratta dell'elenco più completo e preciso fino ad oggi dei candidati pianeti Keplero e delle loro proprietà.