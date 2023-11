La nuova era della musica: i dati del telescopio della NASA tradotti in spartito musicale

By

I musicisti hanno sempre cercato ispirazione dalla vastità e dalla bellezza del regno celeste. Ora, grazie a una collaborazione innovativa tra la NASA e la compositrice Sophie Kastner, i dati reali provenienti dai telescopi della NASA possono essere trasformati in composizioni musicali originali che possono essere suonate da musicisti umani.

Dal 2020, il Chandra X-ray Center della NASA è impegnato in un innovativo progetto di “sonificazione”. Questo progetto prevede la conversione dei dati digitali catturati dai telescopi in musica, consentendo alle persone di sperimentare e interpretare i dati astronomici attraverso il senso dell'udito piuttosto che affidarsi esclusivamente alle immagini visive.

In una nuova fase del progetto di sonificazione, il team, lavorando a stretto contatto con la compositrice Sophie Kastner, ha elevato i dati a un nuovo livello. Sfruttando i talenti musicali dei musicisti umani, i dati trasformati assumono una dimensione nuova e umanistica.

"Il nostro obiettivo è creare una narrativa immaginaria saldamente radicata nei fatti scientifici", ha spiegato Kastner. "Prendiamo i dati tradotti dallo spazio e li infondiamo con un tocco umano distinto, dando vita a un'interpretazione artistica davvero unica."

L’obiettivo iniziale di questo programma pilota è una regione concentrata nel cuore della nostra galassia, la Via Lattea, che ospita un buco nero supermassiccio. L'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer in pensione hanno studiato approfonditamente quest'area, che copre una distesa di circa 400 anni luce.

Nel corso del processo di sonificazione, i computer utilizzano algoritmi complessi per mappare matematicamente i dati digitali provenienti da questi telescopi in suoni che possono essere percepiti dall’orecchio umano. Tuttavia, i musicisti umani possiedono abilità diverse rispetto alle macchine.

L'approccio di Kastner è stato quello di evidenziare sezioni specifiche dell'immagine, rendendo i dati più accessibili affinché le persone possano giocarci. In tal modo, attira l'attenzione su dettagli spesso trascurati all'interno della sonificazione più ampia.

"Questa tecnica mi consente di creare brevi vignette all'interno dei dati, in modo simile a scrivere una colonna sonora ispirata all'immagine visiva", ha affermato Kastner. "La mia intenzione è dirigere l'attenzione dell'ascoltatore verso gli eventi più piccoli che si verificano all'interno del set di dati complessivo."

Il risultato finale di questo progetto sperimentale è una composizione musicale accattivante che risuona profondamente con i dati originali dei telescopi della NASA, ma con una prospettiva decisamente umana.

"In un certo senso, questo è semplicemente un altro metodo attraverso il quale gli esseri umani possono interagire con il cielo notturno, come hanno fatto nel corso della storia", ha osservato Kimberly Arcand, scienziato della visualizzazione e tecnologia emergente di Chandra. “Mentre gli strumenti che utilizziamo si sono evoluti, il concetto fondamentale di trovare ispirazione nel cosmo per creare arte rimane invariato.”

Kastner ha piani ambiziosi per espandere questo progetto di composizione per includere altri oggetti celesti nella raccolta di sonificazione dei dati di Chandra. Inoltre, è aperta a collaborare con altri musicisti che condividono l'interesse a incorporare questi dati sonori unici nelle loro composizioni.

L'opera trasformativa di Sophie Kastner ispirata al Centro Galattico si intitola "Where Parallel Lines Converge". Se sei un musicista desideroso di esplorare questa sonificazione a casa, lo spartito è disponibile su: [inserire il collegamento allo spartito].

Questo pezzo maestoso è stato registrato dall'Ensemble Éclat, con sede a Montreal e diretto da Charles-Eric LaFontaine, il 19 luglio 2023 alla McGill University, catturando l'essenza della sinfonia cosmica.

FAQ:

D: Qual è il progetto di sonificazione presso il Chandra X-ray Center della NASA?

R: Il progetto di sonificazione prevede la traduzione in musica dei dati digitali catturati dai telescopi della NASA, consentendo alle persone di sperimentare i dati astronomici attraverso il suono.

D: Chi sta collaborando con la NASA a questo progetto?

R: La compositrice Sophie Kastner sta lavorando a stretto contatto con il Chandra X-ray Center della NASA per creare composizioni musicali basate sulla sonificazione dei dati del telescopio.

D: Qual è lo scopo di questa collaborazione?

R: La collaborazione mira a infondere dati scientifici con un tocco umano e creare interpretazioni artistiche uniche del cosmo.

D: Qual è il focus del progetto di composizione pilota?

R: Il progetto pilota si concentra sui dati provenienti da una piccola regione al centro della nostra galassia, la Via Lattea, dove risiede un buco nero supermassiccio.

D: In che modo i musicisti umani contribuiscono al processo di sonificazione?

R: I musicisti umani apportano le loro abilità uniche e la loro interpretazione artistica ai dati trasformati, aggiungendo una prospettiva umana distintiva alle composizioni.

D: Questo progetto di composizione si espanderà per includere altri oggetti celesti?

R: Sì, Sophie Kastner prevede di estendere il progetto di composizione per comprendere altri oggetti nella raccolta di sonificazione dei dati Chandra.

D: I musicisti possono provare a suonare la sonificazione a casa?

R: Sì, gli spartiti delle composizioni sono disponibili per i musicisti che desiderano esplorare e suonare la sonificazione a casa.