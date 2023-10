La nuova tecnologia delle antenne gonfiabili potrebbe rivoluzionare le comunicazioni spaziali

Una tecnologia innovativa nel rilevamento e nelle comunicazioni spaziali è all'orizzonte, grazie agli sforzi dell'ingegnere Christopher Walker e del programma Innovative Advanced Concepts (NIAC) della NASA. L'idea di Walker, nota come Large Balloon Reflector (LBR), prevede l'utilizzo di antenne sferiche gonfiabili per creare ampie aperture di raccolta per le comunicazioni spaziali. Il concetto trasforma parte della superficie interna di una sfera gonfiata in un'antenna parabolica, consentendo la cattura e la trasmissione della radiazione elettromagnetica.

Con il sostegno del NIAC e una sovvenzione del Laboratorio di ricerca navale degli Stati Uniti, Walker è stato in grado di sviluppare e dimostrare un LBR di 33 piedi di diametro trasportato nella stratosfera da un pallone gigante. Questa tecnologia di antenna gonfiabile offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali antenne a riflettore di grandi dimensioni. Realizzato con una struttura a film sottile, l'LBR può gonfiarsi fino a ottenere una forma stabile di piatto parabolico senza la necessità di hardware dispiegabile ingombrante e complesso. È anche leggero e pieghevole, rendendolo più facile da riporre e lanciare nello spazio.

Nel 2018, Freefall Aerospace, una società co-fondata da Walker, ha dimostrato il potenziale dell'LBR conducendo un test a bordo del pallone stratosferico della NASA, raggiungendo un'altitudine di 159,000 piedi. Il prossimo passo per questa tecnologia è una dimostrazione di comunicazioni ad alta velocità nell’orbita terrestre bassa a bordo di un CubeSat chiamato CatSat. Il sistema di spiegamento dell'antenna gonfiabile di CatSat si schiererà dal suo contenitore e inizierà a trasmettere foto della Terra ad alta definizione.

Questa innovativa tecnologia di antenne gonfiabili apre le porte a future missioni spaziali utilizzando CubeSats, con applicazioni che vanno dall’esplorazione lunare alle missioni nello spazio profondo. Il potenziale per l’utilizzo di CubeSat dotati di antenne gonfiabili potrebbe espandere significativamente le capacità e le possibilità per le comunicazioni spaziali.

FAQ:

D: Cos'è il Large Balloon Reflector (LBR)?

R: L'LBR è un'antenna sferica gonfiabile che crea ampie aperture di raccolta per il rilevamento e le comunicazioni spaziali.

D: Come funziona l'LBR?

R: L'LBR trasforma parte della superficie interna di una sfera gonfiata in un'antenna parabolica, consentendo la cattura e la trasmissione della radiazione elettromagnetica.

D: Quali sono i vantaggi delle antenne gonfiabili?

R: Le antenne gonfiabili, come l'LBR, sono leggere, pieghevoli e non richiedono hardware dispiegabile ingombrante e complesso. Offrono maggiore flessibilità e facilità di stivaggio rispetto alle tradizionali antenne a riflettore di grandi dimensioni.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa tecnologia?

R: Questa tecnologia può rivoluzionare le comunicazioni spaziali e consentire un'ampia gamma di missioni, tra cui l'esplorazione lunare e le missioni nello spazio profondo, utilizzando CubeSat dotati di antenne gonfiabili.

Fonte: NASA