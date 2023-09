La NASA simula uno scorcio della nostra Galassia nelle onde gravitazionali

Gli astronomi hanno utilizzato dati simulati per fornire una visualizzazione del cielo come apparirebbe nelle onde gravitazionali, offrendo una nuova prospettiva sulla nostra galassia. Le onde gravitazionali sono increspature cosmiche nello spazio-tempo generate da oggetti orbitanti e gli osservatori spaziali che dovrebbero essere lanciati nel prossimo decennio miglioreranno notevolmente la nostra comprensione di questi fenomeni.

Gli osservatori a terra hanno rilevato circa un centinaio di eventi dal 2015, che rappresentano fusioni di buchi neri di massa stellare, stelle di neutroni o entrambi. Questi segnali sono eventi di breve durata e ad alta frequenza che possono verificarsi ovunque nel cielo e provenire da fonti oltre la nostra galassia. Tuttavia, ci sono molti sistemi binari all’interno della Via Lattea che contengono anche oggetti compatti come nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri in orbite strette.

Per osservare queste binarie ultracompatte (UCB), è necessario un osservatorio spaziale perché le loro onde gravitazionali hanno frequenze troppo basse per i rilevatori a terra. Si prevede che l’imminente Laser Interferometer Space Antenna (LISA), una missione congiunta della NASA e dell’Agenzia spaziale europea (ESA), rileverà decine di migliaia di UCB. Scoprire più UCB è uno degli obiettivi primari di LISA.

I ricercatori hanno sviluppato una tecnica per combinare i dati simulati della distribuzione prevista e i segnali delle onde gravitazionali provenienti dagli UCB per creare una vista a tutto cielo della nostra galassia. Questa immagine è simile a una vista a tutto cielo nella luce visibile, infrarossa o a raggi X. La visualizzazione offre uno scorcio della prospettiva unica che le onde gravitazionali offrono nell'osservazione dell'universo. La speranza è che le versioni future di questa immagine vengano realizzate utilizzando dati LISA reali.

Questo studio, pubblicato su The Astronomical Journal, mostra il potenziale delle onde gravitazionali come nuovo strumento per studiare il cosmo. Incorporando i dati provenienti da osservatori spaziali di onde gravitazionali come LISA, gli astronomi possono ottenere preziose informazioni sulla natura dei sistemi binari e sulla dinamica degli oggetti nella nostra galassia.

