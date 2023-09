La NASA simula le onde gravitazionali della nostra galassia

By

I ricercatori della NASA hanno compiuto progressi significativi nella simulazione delle onde gravitazionali nella nostra galassia. Utilizzando osservatori a terra, hanno rilevato numerosi eventi che coinvolgono la fusione di buchi neri di massa stellare, stelle di neutroni o entrambi. Questi segnali, che durano meno di un minuto, hanno frequenze elevate e possono verificarsi ovunque nel cielo. Le fonti di questi segnali si trovano oltre la nostra galassia.

Cecilia Chirenti, ricercatrice presso l'Università del Maryland e il Goddard Space Flight Center della NASA, ha spiegato che si prevede che i sistemi binari nella Via Lattea contengano anche oggetti compatti come nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri in orbite vicine. Tuttavia, a causa della necessità di rilevare le loro onde gravitazionali, è necessario un osservatorio spaziale.

Le onde gravitazionali sono disturbi nel tessuto dello spazio-tempo causati dall'accelerazione di oggetti massicci. Furono previsti per la prima volta da Albert Einstein nella sua teoria generale della relatività. Queste onde permettono agli scienziati di osservare gli eventi violenti ed energetici che accadono nel nostro universo, come la collisione di buchi neri o l'esplosione di supernovae.

Il lavoro di simulazione della NASA mira a comprendere meglio la dinamica e il comportamento di queste onde gravitazionali all'interno della nostra galassia. Studiando le caratteristiche di queste onde, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla natura dei sistemi che le producono e sugli oggetti coinvolti nelle fusioni.

I risultati di questa ricerca hanno il potenziale per migliorare la nostra comprensione dell’universo e dei suoi processi fondamentali. Con ulteriori progressi tecnologici e lo sviluppo di osservatori spaziali dedicati al rilevamento delle onde gravitazionali, gli scienziati possono continuare a esplorare i misteri del cosmo.

Fonte:

– Nasa

- Università del Maryland, College Park

Definizioni:

– Onde gravitazionali: perturbazioni nel tessuto dello spazio-tempo causate dall'accelerazione di oggetti massicci.

– Sistemi binari: Sistemi costituiti da due oggetti astronomici orbitanti attorno al loro comune centro di massa.

– Stella di neutroni: un oggetto celeste altamente denso formato dal collasso gravitazionale di una stella massiccia durante una supernova.