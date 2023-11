Rivoluzionare la produzione di colture spaziali: raccogliere microgreens in microgravità

I microgreens, le giovani piantine di piante commestibili, hanno guadagnato una notevole attenzione per il loro alto contenuto nutrizionale, sapori intensi e colori vivaci. Mentre le agenzie spaziali si preparano per missioni di lunga durata, come su Marte, la necessità di opzioni alimentari sostenibili diventa cruciale. Gli astronauti hanno bisogno di prodotti freschi per integrare la loro dieta e mantenere una scorta di cibo nutriente nello spazio pone sfide uniche.

Per affrontare questa sfida, un team di ricercatori del Kennedy Space Center della NASA ha sviluppato una scatola per piante microgreen che rivoluziona le tecniche di raccolta in microgravità. Lo studio, pubblicato sulla rivista Gravitational and Space Research, descrive in dettaglio la progettazione, la costruzione e il test di questo hardware innovativo.

La scatola per piante microgreen consente un raccolto sicuro ed efficiente sia in condizioni di microgravità che di gravità terrestre. Le dimensioni compatte dei microgreens hanno rappresentato una sfida unica nell’ambiente senza peso dello spazio. I metodi di raccolta tradizionali erano inadatti perché rischiavano la contaminazione da parte delle radici. Pertanto, i ricercatori hanno esplorato nuove tecniche di taglio e insacchettamento per superare queste limitazioni.

Durante tre voli parabolici, sono stati testati vari metodi di taglio (ghigliottina, macinapepe, forbici) e metodi di insacco (attaccato e manuale) utilizzando la scatola di semina microgreen. I risultati hanno mostrato risultati promettenti per quanto riguarda la capacità di raccogliere con successo microgreens in condizioni di microgravità.

Questa ricerca ha un grande significato per le future missioni spaziali, in cui gli astronauti faranno affidamento su fonti alimentari fresche e sostenibili. La coltivazione di successo di microgreens nello spazio offre una soluzione pratica e nutriente. Al di là del loro valore nutrizionale, i microgreens sono visivamente accattivanti e possono fornire una varietà di sapori, migliorando l’esperienza culinaria complessiva per gli astronauti.

Lo sviluppo di hardware per la raccolta di microverdi nello spazio è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Kennedy Space Center for Engineering Safety and Operations della NASA, nonché al supporto del programma Flight Opportunities della NASA. I ricercatori esprimono la loro gratitudine a Earl Adams e Alexander Van Dijk per il loro contributo.

FAQ:

D: Cosa sono i microgreens?

R: I microgreens sono le giovani piantine di piante commestibili note per il loro alto contenuto nutrizionale, sapori intensi e colori vivaci.

D: Come sono stati raccolti i microgreens in condizioni di microgravità?

R: I ricercatori hanno sviluppato una scatola per piantare microgreen e hanno testato vari metodi di taglio (ghigliottina, macinapepe, forbici) e metodi di insacco (attaccati e manuali) durante i voli parabolici per superare le sfide della microgravità.

D: Perché i microgreens sono importanti per la produzione di colture spaziali?

R: I microgreens offrono una fonte di cibo sostenibile e nutriente per gli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata e possono migliorare la loro esperienza culinaria con la loro varietà di sapori e l'aspetto vivace.