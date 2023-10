L'astronauta Kate Rubins testerà Wet Lab-2 per l'analisi genetica nello spazio

L'astronauta Kate Rubins lavorerà con Wet Lab-2, uno strumento utilizzato per l'analisi quantitativa dell'espressione genetica, per condurre ulteriori test nello spazio quest'anno. Il sistema Wet Lab-2 consente ai ricercatori di studiare gli effetti dei viaggi spaziali sull'espressione genetica e fornisce preziose informazioni sulla biologia dello spazio.

L’espressione genica si riferisce al processo mediante il quale i geni vengono attivati ​​o disattivati, portando alla produzione di proteine ​​che svolgono funzioni specifiche nel corpo. Comprendere come l'espressione genetica è influenzata dall'ambiente spaziale può aiutare i ricercatori a sviluppare strategie per proteggere la salute degli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata.

Il sistema Wet Lab-2 è costituito da un piccolo dispositivo autonomo che consente la preparazione, la conservazione e l'analisi di campioni biologici. Ciò consente agli astronauti di effettuare esperimenti e studi sull'espressione genetica mentre sono nello spazio.

Testando il sistema Wet Lab-2 nello spazio, gli scienziati possono valutarne l'efficacia e determinare se sono necessari eventuali aggiustamenti o miglioramenti per ottimizzarne le prestazioni. Ciò contribuirà a garantire che le future missioni spaziali abbiano accesso a strumenti affidabili e accurati per studiare l’espressione genetica.

La NASA è costantemente impegnata a migliorare la nostra comprensione di come il corpo umano si adatta e risponde all'ambiente spaziale. Studiando l’espressione genetica negli astronauti, i ricercatori possono acquisire informazioni sui potenziali effetti sulla salute a lungo termine dei viaggi spaziali e sviluppare contromisure per mitigare eventuali impatti negativi.

Questi test fanno parte degli sforzi continui della NASA per supportare l’esplorazione spaziale umana e aprire la strada a future missioni sulla Luna, su Marte e oltre. Studiando l’espressione genetica e altri processi biologici nello spazio, gli scienziati stanno svelando i segreti di come funziona la vita in microgravità e stanno lavorando per garantire la salute e il benessere degli astronauti nelle missioni future.

