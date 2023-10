Un'immagine misteriosa dallo spazio affascina ancora una volta gli scienziati

Una straordinaria immagine scattata dalla missione Juno della NASA ha catturato l'attenzione degli scienziati di tutto il mondo. Il 7 settembre 2023, Giunone scattò una foto di un'area nella regione settentrionale di Giove conosciuta come Jet N7. L’immagine mostra uno spettacolo affascinante di nuvole e tempeste, spingendo gli scienziati ad approfondire il loro studio delle caratteristiche.

Lo scienziato cittadino Vladimir Tarasov è stato responsabile della creazione dell'immagine dallo strumento di Juno, utilizzando i dati ricevuti quando la navicella spaziale si trovava a circa 4,800 miglia sopra le nuvole di Giove. Sebbene questa fotografia celeste assomigli a un volto con occhi, naso e bocca, la NASA attribuisce questa percezione a un fenomeno chiamato pareidolia. La pareidolia è la tendenza degli esseri umani a percepire modelli riconoscibili, come i volti, in stimoli visivi casuali.

Anche se questa recente immagine ha suscitato scalpore nella comunità scientifica, non è affatto la prima volta che la NASA ha catturato un’immagine che somiglia a un volto su un pianeta. Nel 1976, la navicella spaziale Viking 1 della NASA fotografò la “Faccia su Marte”. Inizialmente, la scultura di occhi, naso e bocca sul pianeta suscitò intrighi, ma analisi successive rivelarono che si trattava di una mera illusione causata da formazioni geologiche naturali.

Nonostante queste spiegazioni, il fascino innegabile di queste formazioni simili a volti continua ad affascinare sia gli scienziati che il pubblico in generale. Immagini come queste ci ricordano la complessità e la bellezza del nostro universo, incoraggiando ulteriore esplorazione e contemplazione.

FAQ

Cos'è la pareidolia?

La pareidolia è un fenomeno psicologico in cui gli esseri umani percepiscono modelli familiari, come i volti, in stimoli non correlati o casuali.

Cos'era la "Faccia su Marte"?

Il "Faccia su Marte" si riferisce a un'immagine catturata dalla navicella spaziale Viking 1 della NASA nel 1976. La fotografia apparentemente raffigurava un volto con occhi, naso e bocca sulla superficie marziana. Tuttavia, ulteriori analisi hanno determinato che si trattava di un'illusione creata da caratteristiche geologiche naturali.

Gli scienziati credono che la recente immagine su Giove sia un volto reale?

No, gli scienziati attribuiscono l'aspetto simile a un volto nella recente immagine di Giove alla pareidolia. È una tendenza naturale per gli esseri umani interpretare forme e modelli familiari anche quando non esistono.