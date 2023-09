Campioni di asteroidi riportati con successo sulla Terra durante una missione della NASA

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è atterrata con successo nel deserto dello Utah dopo una missione durata sette anni per raccogliere campioni dall'asteroide Bennu. La navicella spaziale ha rilasciato una capsula contenente i frammenti dell'asteroide, che si è paracadutata sulla zona di atterraggio. Secondo gli scienziati, si stima che la capsula contenga almeno una tazza di macerie dell’asteroide ricco di carbonio. Tuttavia, l’importo esatto non sarà noto fino all’apertura del contenitore.

La missione ha coinvolto il contributo canadese dell'altimetro laser OSIRIS-REx (OLA), che ha scansionato e misurato la superficie dell'asteroide, fornendo una mappa altamente precisa che ha aiutato a determinare il sito di atterraggio. Il Canada avrà accesso a una piccola parte del materiale raccolto dagli asteroidi.

Anche il Giappone ha avuto un ruolo nella missione, avendo precedentemente restituito campioni da altri due asteroidi. Ogni volta, la NASA riceveva una parte dei campioni.

La capsula recuperata verrà trasportata in una stanza bianca presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove avrà luogo un'analisi della durata di due anni. Il campione sarà presentato al pubblico l'11 ottobre.

Bennu, scoperto nel 1999, è classificato come oggetto vicino alla Terra perché passa vicino al nostro pianeta ogni sei anni. Ha più o meno le dimensioni dell'Empire State Building. I dati raccolti da questa missione contribuiranno agli sforzi per deviare gli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra in futuro.

Il ritorno dei campioni di asteroidi rappresenta una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale, poiché consente agli scienziati di studiare gli ingredienti grezzi del sistema solare com’erano miliardi di anni fa. La navicella spaziale OSIRIS-REx sta già prendendo di mira l’asteroide Apophis per un futuro incontro nel 2029.

