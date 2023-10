La NASA lancia la navicella spaziale Psyche in missione verso un raro asteroide ricoperto di metallo

La navicella spaziale Psyche della NASA è stata lanciata venerdì, iniziando un viaggio di sei anni verso un asteroide ricoperto di metallo. Questa missione segna la prima esplorazione di un mondo prevalentemente costituito da metallo, a differenza della tipica composizione rocciosa o ghiacciata della maggior parte degli asteroidi. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere i resti del nucleo di un pianeta primordiale, offrendo preziose informazioni sui centri irraggiungibili della Terra e di altri pianeti rocciosi.

La navicella spaziale è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA in Florida e prende il nome dall'asteroide che studierà. Si prevede che raggiungerà l'asteroide a forma di patata nel 2029. Psyche è il più grande dei circa nove asteroidi ricchi di metalli scoperti finora, situati nella porzione esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

La scienziata capo Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University ha descritto la missione dicendo: “È da tempo il sogno degli esseri umani raggiungere il nucleo metallico della nostra Terra. Voglio dire, chiedi a Jules Verne. Tuttavia, la pressione e la temperatura estreme rendono impossibile l’accesso al nucleo terrestre. Psiche offre un'opportunità unica per studiare un nucleo metallico all'interno del nostro sistema solare.

Gli astronomi stimano che l'asteroide misuri circa 144 km di larghezza nel punto più largo e 232 km di lunghezza. Si ritiene che contenga ferro, nichel e altri metalli, oltre a potenzialmente tracce di oro, argento, platino o iridio. Gli scienziati si aspettano di osservare crateri metallici appuntiti, imponenti scogliere metalliche e colate di lava erose incrostate di metalli sulla superficie dell'asteroide.

Questa missione ha un valore scientifico significativo poiché l’asteroide può fornire informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e rispondere a domande fondamentali sulle origini della vita sulla Terra e sull’abitabilità del nostro pianeta. Studiando l'asteroide, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione del nucleo di ferro della Terra, che genera il campo magnetico che protegge la nostra atmosfera e consente la vita.

La navicella spaziale seguirà un percorso circolare verso l'asteroide, sorvolando Marte per ottenere un aumento di gravità nel 2026. Raggiungerà quindi l'asteroide nel 2029 e tenterà di entrare in orbita attorno ad esso, girando fino a 47 miglia (75 km) e come fino a 440 miglia (700 km). Il veicolo spaziale utilizzerà la propulsione elettrica solare e un sistema di comunicazione sperimentale che utilizza i laser per la trasmissione dei dati.

