La navicella spaziale Psyche della NASA si imbarca in missione verso un asteroide ricoperto di metallo

La navicella spaziale Psyche della NASA ha iniziato il suo viaggio verso un asteroide ricoperto di metallo, segnando la prima esplorazione del suo genere. La navicella spaziale, che prende il nome dall'asteroide che sta inseguendo, Psyche, dovrebbe raggiungere la sua destinazione nel 2029 dopo un viaggio di sei anni. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere i resti del nucleo di un pianeta primordiale, fornendo preziose informazioni sul funzionamento interno della Terra e di altri pianeti rocciosi.

La navicella spaziale è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA, suscitando gli applausi dei controllori di terra mentre si separava con successo dallo stadio superiore del razzo. Questa missione rappresenta un allontanamento dalle missioni precedenti che si erano concentrate su asteroidi rocciosi o ghiacciati. Psiche, il più grande dei nove asteroidi ricchi di metalli conosciuti, orbita attorno al sole nella regione esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

Gli astronomi hanno determinato che Psiche è larga circa 232 km e lunga 280 km. Si ritiene che sia composto da ferro, nichel e altri metalli, insieme alla possibilità di silicati. Si prevede che la sua superficie prevalentemente grigia sarà ricoperta da fini grani metallici derivanti da impatti cosmici. Anche se gli scienziati immaginano che l’asteroide sia caratterizzato da crateri metallici appuntiti, imponenti scogliere metalliche e colate laviche erose e incrostate di metalli, riconoscono che le loro speculazioni potrebbero essere fuori luogo.

A parte il suo contenuto di metalli, Psiche è di grande interesse per gli scienziati per il suo potenziale ruolo come elemento costitutivo planetario del primo sistema solare. Il suo studio può fornire risposte a domande fondamentali sulle origini della vita sulla Terra e sui fattori che rendono abitabile il nostro pianeta. Esaminando Psiche, gli scienziati sperano di comprendere meglio il ruolo del nucleo di ferro della Terra nella creazione del campo magnetico protettivo che protegge la nostra atmosfera e consente alla vita di prosperare.

Gestita dall’Arizona State University, la missione da 2.4 miliardi di dollari seguirà un percorso tortuoso per raggiungere l’asteroide. La navicella spaziale utilizzerà Marte per aumentare la gravità nel 2026 prima di entrare in orbita attorno a Psiche nel 2029, dove rimarrà almeno fino al 2031. Questa ambiziosa missione mantiene la promessa di espandere la nostra conoscenza sul sistema solare primordiale e sul funzionamento interno del nostro pianeta. proprio pianeta.

Fonti: NASA, Associated Press