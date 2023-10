Gli scienziati intendono visitare un asteroide ricco di metalli alla ricerca di indizi extraterrestri

Gli scienziati dell'Arizona State University stanno intraprendendo una missione per studiare un asteroide ricco di metalli al fine di ottenere informazioni sul nucleo metallico della Terra e rispondere a domande fondamentali sulla formazione del sistema solare e sulle origini della vita sulla Terra. Si ritiene che l'asteroide, che è largo circa 144 miglia e lungo 173 miglia, sia ricco di ferro, nichel e altri metalli. Gli scienziati sospettano anche la presenza di silicati sulla sua superficie, che potrebbero essere ricoperti da fini granelli metallici derivanti da impatti cosmici.

Lindy Elkins-Tanton, lo scienziato capo della missione, immagina che l'asteroide abbia crateri metallici appuntiti, enormi scogliere metalliche e flussi di lava erosa incrostati di metallo. L'asteroide può anche contenere tracce di oro, argento, platino o iridio. Tuttavia, Elkins-Tanton sottolinea che la vera natura dell'asteroide probabilmente supererà ogni aspettativa. Spera che la missione sveli scoperte che sono al di fuori della nostra attuale comprensione.

La missione da 1.2 miliardi di dollari, guidata dall’Arizona State University per conto della NASA, utilizzerà un veicolo spaziale dotato di propulsione elettrica solare e propulsori alimentati a gas xeno. La navicella spaziale seguirà un percorso circolare, incluso un aumento di gravità da Marte, per raggiungere l'asteroide entro il 2029. Una volta lì, tenterà di entrare in orbita e studiare l'asteroide per almeno due anni. La missione testerà anche un sistema di comunicazione sperimentale che utilizza laser invece di onde radio, producendo potenzialmente un aumento significativo nella trasmissione di dati dallo spazio profondo.

Questa missione è molto promettente perché fornirà preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare e sulle condizioni necessarie per l’emergere della vita sulla Terra. Studiando l'asteroide ricco di metalli, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione del nucleo metallico della Terra e del campo magnetico che protegge la nostra atmosfera.

Fonte:

– Marcia Dunn, Associated Press