La navicella spaziale Psyche della NASA parte per la missione sull'asteroide Metal

La navicella spaziale Psyche della NASA è stata lanciata in un viaggio di sei anni per esplorare un raro asteroide ricoperto di metallo. Questa missione segna la prima esplorazione di un mondo metallico, poiché la maggior parte degli asteroidi sono tipicamente rocciosi o ghiacciati. Gli scienziati ritengono che l'asteroide, chiamato Psiche, potrebbe essere i resti del nucleo di un pianeta primordiale e potrebbe fornire informazioni sui centri inaccessibili della Terra e di altri pianeti rocciosi.

La navicella spaziale Psyche è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA e dovrebbe raggiungere l'asteroide nel 2029. È il più grande asteroide ricco di metalli scoperto finora, situato nella porzione esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. L'asteroide è largo circa 144 miglia e lungo 173 miglia e si ritiene che sia ricco di ferro, nichel e altri metalli.

La scienziata capo Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University spiega che, sebbene esplorare il nucleo metallico della Terra sia stato un sogno, l'alta pressione e la temperatura lo rendono impossibile. Tuttavia, l’asteroide Psiche offre l’opportunità di studiare un nucleo metallico all’interno del nostro sistema solare.

Gli scienziati hanno speculato sulle caratteristiche dell'asteroide, immaginando crateri metallici appuntiti, scogliere metalliche e colate di lava erose incrostate di metalli. Esiste anche la possibilità che siano presenti tracce di oro, argento, platino o iridio disciolti nel ferro e nel nichel dell'asteroide.

La missione, guidata dall’Arizona State University per conto della NASA, ha un budget di 1.2 miliardi di dollari. La navicella spaziale prenderà un percorso circolare per raggiungere l'asteroide, utilizzando Marte per un aumento di gravità nel 2026. Tenterà quindi di entrare in orbita attorno all'asteroide nel 2029, volteggiando fino a 440 miglia e fino a 47 miglia.

La navicella spaziale Psyche si basa sulla propulsione elettrica solare e dispone di un sistema di comunicazione sperimentale che utilizza laser invece di onde radio. Questo sistema mira ad aumentare il flusso di dati dallo spazio profondo alla Terra, trasmettendo potenzialmente video dalla Luna o da Marte in futuro.

Questa missione sull’asteroide Psiche potrebbe fornire risposte a domande fondamentali sulla formazione del sistema solare e sulle condizioni che rendono abitabile un pianeta. Inoltre, lo studio del nucleo metallico dell’asteroide potrebbe anche migliorare la nostra comprensione del campo magnetico terrestre, che è fondamentale per mantenere la nostra atmosfera e consentire la vita.

Fonte:

– La navicella spaziale Psyche della NASA si imbarca in missione sull'asteroide metallico (NASA)

– Psiche (Asteroide) (Wikipedia)