La navicella spaziale Psyche della NASA inizia il viaggio verso l'asteroide ricoperto di metallo

La navicella spaziale Psyche della NASA è stata lanciata in una missione di sei anni per esplorare un raro asteroide ricoperto di metallo. Questa è la prima esplorazione in assoluto di un mondo metallico, poiché la maggior parte degli asteroidi sono tipicamente costituiti da roccia o ghiaccio. Gli scienziati ritengono che l’asteroide, chiamato Psiche, potrebbe essere i resti frantumati del nucleo di un pianeta primordiale, fornendo preziose informazioni sui centri inaccessibili della Terra e di altri pianeti rocciosi.

La navicella spaziale è stata lanciata da SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA ed è destinata a raggiungere l'asteroide a forma di patata nel 2029. Psyche è il più grande dei nove asteroidi ricchi di metalli conosciuti, in orbita nella parte esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Marte. Giove. La sua scoperta nel 1852 diede origine al suo nome, ispirato all'affascinante dea dell'anima della mitologia greca.

La scienziata Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University ha spiegato che esplorare il nucleo metallico della Terra è stato a lungo un sogno per gli esseri umani, ma attualmente è impossibile a causa della pressione e della temperatura estreme. Tuttavia, Psiche offre l’opportunità di studiare un nucleo metallico all’interno del nostro sistema solare.

Si prevede che l'asteroide sia largo circa 144 miglia e lungo 173 miglia, ritenuto ricco di ferro, nichel e altri metalli, forse insieme a tracce di metalli preziosi come oro, argento, platino o iridio. La navicella spaziale viaggerà per oltre 2 miliardi di miglia, raggiungendo Psiche e potenzialmente orbitando attorno ad essa a varie distanze almeno fino al 2031.

Questa missione ha un valore scientifico significativo, poiché si ritiene che l’asteroide sia un elemento fondamentale del pianeta del primo sistema solare. Può fornire informazioni sull’emergere della vita sulla Terra e sui fattori che rendono abitabile il nostro pianeta. Inoltre, comprendere le proprietà del nucleo metallico dell’asteroide contribuirà alla nostra conoscenza del campo magnetico terrestre, che protegge la nostra atmosfera e consente la vita.

Il veicolo spaziale utilizzerà la propulsione elettrica solare e un sistema di comunicazione sperimentale per trasmettere grandi quantità di dati sulla Terra, rivoluzionando potenzialmente la trasmissione dei dati dallo spazio profondo. Nonostante i ritardi, la missione è finalmente iniziata e dovrebbe fornire informazioni senza precedenti su questo mondo metallico.

