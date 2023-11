Una nuova missione di esplorazione: il viaggio di Lucy alla scoperta dei segreti del nostro sistema solare

La missione Lucy della NASA si sta imbarcando in una ricerca rivoluzionaria per esplorare i misteri degli asteroidi del nostro sistema solare. Questa incredibile navicella spaziale ha recentemente trasmesso le sue prime immagini ravvicinate, segnando un'importante tappa nel suo viaggio. L'obiettivo principale della missione è indagare sugli asteroidi troiani, un gruppo di corpi celesti in orbita attorno a Giove che si ritiene siano i resti incontaminati dei primi elementi costitutivi del pianeta del sistema solare.

Per garantire il successo della missione, la navicella spaziale Lucy ha effettuato una deviazione verso il suo primo obiettivo, un affascinante asteroide chiamato Dinkinesh. Inaspettatamente, Dinkinesh si è rivelato un sistema binario, costituito da un asteroide più piccolo in orbita attorno a uno più grande. Questa rivelazione mette in mostra la resilienza e l'adattabilità del sistema di tracciamento della navicella spaziale, poiché ha catturato in modo impeccabile immagini straordinarie degli asteroidi binari.

Il 1° novembre, la NASA ha condiviso queste straordinarie immagini, rivelando gli asteroidi binari in tutto il loro splendore. L'asteroide più grande misura circa 790 metri di larghezza, mentre quello più piccolo ha un diametro di circa 0.15 metri.

La missione Lucy prende il nome dal famoso scheletro umano fossilizzato, Lucy, mentre intraprende il suo viaggio attraverso il sistema solare. A differenza di altri veicoli spaziali, Lucy manterrà la sua incredibile velocità di circa 10,000 miglia orarie durante l'esplorazione degli asteroidi troiani. Questi asteroidi rappresentano i resti preservati del primo sistema solare, consentendo agli scienziati di ottenere preziose informazioni sulla formazione dei pianeti.

Durante ogni incontro con un asteroide troiano, Lucy utilizzerà le sue telecamere avanzate e lo spettrometro per studiare la composizione, la massa e la storia geologica di queste antiche rocce. Gli scienziati sperano di scoprire informazioni cruciali sulla natura ghiacciata dei Troiani e di analizzarne le differenze. Alcuni troiani mostrano una sorprendente somiglianza con gli oggetti distanti che si trovano nelle zone più esterne del nostro sistema solare.

Scavando nei segreti degli asteroidi troiani, la missione di Lucy contribuirà a una comprensione completa delle origini del nostro pianeta. I Troiani hanno la chiave per svelare l'avvincente storia della Terra e dei pianeti vicini. Questa ambiziosa impresa continuerà con il prossimo incontro con l'asteroide di Lucy, previsto per il 2025, quando si avvicinerà alla roccia spaziale chiamata Donaldjohanson. Il risultato finale della missione risiede nell'esplorazione di sei troiani, prevista per il 2027.

Unisciti a noi mentre ci imbarchiamo in questo viaggio senza precedenti di esplorazione e scoperta. I misteri del nostro sistema solare aspettano di essere svelati, un asteroide alla volta.

FAQ

Cosa sono gli asteroidi troiani?

Gli asteroidi troiani sono un gruppo di corpi celesti che orbitano attorno a Giove in sciami. Si ritiene che siano resti del sistema solare primordiale e forniscano preziose informazioni sulla formazione dei pianeti.

Qual è lo scopo della missione Lucy?

La missione Lucy mira a esplorare e studiare gli asteroidi troiani. Esaminando la loro composizione, massa e storia geologica, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione della formazione del nostro sistema solare e degli elementi costitutivi dei pianeti.

A che velocità viaggia la navicella spaziale Lucy?

La navicella spaziale Lucy viaggia all'incredibile velocità di circa 10,000 mph (16,093 km/h) durante la sua esplorazione degli asteroidi troiani.

Per cosa verranno utilizzate le telecamere e lo spettrometro di Lucy?

Le telecamere avanzate e lo spettrometro di Lucy verranno utilizzati per osservare e analizzare la composizione e le proprietà degli asteroidi troiani. Forniranno dati preziosi sulla natura glaciale dei Troiani e sulle differenze tra loro.