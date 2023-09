La sonda solare Parker della NASA sopravvive a una potente esplosione solare

By

La Parker Solar Probe della NASA, una navicella spaziale progettata per esaminare da vicino il comportamento del sole, ha recentemente volato attraverso ed è sopravvissuta a una delle più potenti espulsioni di massa coronale (CME) mai registrate. Il raro filmato dell'evento solare è stato rilasciato dal Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University.

Un'espulsione di massa coronale è un'eruzione di gas super caldo, o plasma, dalla superficie del sole. Può avere conseguenze significative sulla Terra, tra cui la messa in pericolo dei satelliti, l’interruzione delle tecnologie di comunicazione e navigazione e persino il blocco delle reti elettriche. Nel 1989, una potente EMC causò un enorme blackout nel Québec, in Canada.

La sonda solare Parker, dotata di un robusto scudo termico, ha trascorso circa due giorni osservando la CME, diventando la prima navicella spaziale in assoluto a volare attraverso una potente esplosione solare vicino al sole. La sonda ha resistito all'intensa esplosione di radiazioni ed è uscita indenne dall'eruzione.

Gli scienziati stanno utilizzando i dati della Parker Solar Probe, insieme alle osservazioni di altri veicoli spaziali e telescopi, per comprendere meglio il comportamento delle CME e altri fenomeni meteorologici spaziali, come i brillamenti solari. Questa conoscenza aiuterà nella previsione e nella preparazione di eventi meteorologici spaziali potenzialmente distruttivi in ​​futuro.

La missione della Parker Solar Probe continuerà, con la navicella spaziale che dovrebbe raggiungere una velocità di 430,000 miglia orarie e arrivare entro 3.9 milioni di miglia dal sole nel 2024. Queste osservazioni contribuiranno a migliorare le previsioni dell'impatto delle espulsioni solari sulla Terra, consentendo di una migliore preparazione e strategie di mitigazione.

[Definizione: espulsione di massa coronale (CME) – un'eruzione di gas super caldo, o plasma, dalla superficie del sole.]

[Fonte: Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University]

[Fonte: NASA]