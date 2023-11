La scoperta di una mini luna in orbita attorno all'asteroide Dinkinesh lascia gli scienziati sbalorditi

By

Durante un recente sorvolo dell'asteroide Dinkinesh da parte della navicella spaziale Lucy della NASA, gli scienziati sono stati accolti con una sorpresa inaspettata: una piccola luna in orbita attorno all'asteroide. La navicella spaziale, attualmente situata nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte, ha catturato una fotografia di Dinkinesh e del suo piccolo compagno quando si trovava a circa 270 miglia di distanza. Questa straordinaria scoperta è stata resa possibile dai dati e dalle immagini trasmessi alla Terra dalla navicella spaziale.

Misurando solo mezzo miglio di diametro, Dinkinesh è piuttosto piccolo rispetto ad altri asteroidi. Tuttavia, la mini luna che la accompagna è ancora più piccola, misurando solo un decimo di miglio. La presenza di questa mini luna non era stata precedentemente rilevata o prevista, rendendola una scoperta significativa per gli scienziati.

La navicella spaziale Lucy della NASA era stata inviata oltre Dinkinesh come prova generale della sua imminente missione per indagare sugli asteroidi più grandi ed enigmatici vicino a Giove. Lanciato nel 2021, Lucy dovrebbe raggiungere il primo di questi asteroidi troiani nel 2027, dove condurrà un’esplorazione completa che durerà almeno sei anni. Inizialmente previsto per indagare su sette asteroidi, l'elenco degli obiettivi è stato ora ampliato fino a includerne undici.

Dinkinesh, che significa "sei meraviglioso" nella lingua amarica dell'Etiopia, condivide il suo nome con Lucy, i resti di un antenato umano risalenti a 3.2 milioni di anni fa scoperti in Etiopia negli anni '1970. La navicella spaziale prese il nome da Lucy per onorare questo significativo ritrovamento archeologico.

La rivelazione di una mini luna in orbita attorno a Dinkinesh ha lasciato gli scienziati sbalorditi e ha ulteriormente stuzzicato il loro interesse nell'esplorazione dei misteri della fascia degli asteroidi. Questa scoperta inaspettata serve a ricordare le innumerevoli meraviglie che ancora aspettano di essere svelate nel nostro magnifico universo.

Domande frequenti

D: Quanto è lontano Dinkinesh?

R: Dinkinesh si trova a circa 300 milioni di miglia (480 milioni di chilometri) di distanza nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte.

D: Quanto è grande Dinkinesh?

R: Dinkinesh misura appena 790 metri di diametro.

D: Quanto è grande la mini luna che orbita attorno a Dinkinesh?

R: La mini luna che accompagna Dinkinesh ha una dimensione di appena un decimo di miglio (220 metri).

D: Qual è lo scopo della navicella spaziale Lucy della NASA?

R: Lucy è stata lanciata nel 2021 con la missione di esplorare gli asteroidi vicino a Giove, in particolare gli asteroidi troiani. Si prevede che la navicella spaziale effettuerà un'esplorazione di sei anni di questi oggetti celesti a partire dal 2027.

D: Come ha preso il nome Dinkinesh?

R: Il nome “Dinkinesh” significa “sei meraviglioso” nella lingua amarica dell’Etiopia. È anche il nome amarico di Lucy, i resti di un antenato umano risalenti a 3.2 milioni di anni fa scoperti in Etiopia negli anni '1970, da cui la navicella spaziale.