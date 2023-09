Il più grande campione di asteroide mai visto: l'Osiris-Rex della NASA completa la sua missione

By

La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA è destinata a consegnare il campione di asteroide più grande mai realizzato finora, chiudendo una missione durata sette anni. Domenica, la navicella spaziale volerà vicino alla Terra e lascerà cadere almeno una tazza di macerie afferrate dall'asteroide Bennu. La capsula campione si paracaduterà nel deserto dello Utah mentre la nave madre si allontana per esplorare un altro asteroide.

Gli scienziati si aspettano di ottenere circa 250 grammi di ciottoli e polvere da Bennu, che è significativamente più della piccola quantità raccolta dal Giappone da altri due asteroidi. Questi campioni di asteroidi agiscono come capsule del tempo preservate, fornendo preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita sulla Terra.

Osiris-Rex, lanciato nel 2016, è arrivato a Bennu nel 2018 e ha trascorso due anni a studiare l'asteroide prima di tentare di raccogliere campioni. Durante la raccolta del campione, la navicella spaziale ha incontrato alcuni problemi, tra cui un coperchio inceppato che ha causato la fuoriuscita nello spazio di parte del materiale raccolto. Tuttavia, i restanti campioni sono stati fissati con successo nella capsula.

Si ritiene che Bennu, scoperto nel 1999, sia il resto di un asteroide più grande che si scontrò con un'altra roccia spaziale. Misura circa un terzo di miglio di larghezza ed è ricoperto di terreno nero e accidentato pieno di massi. Studiando Bennu da vicino, gli scienziati sperano di ottenere informazioni preziose che potrebbero aiutare a sviluppare strategie per deviare l’asteroide se il suo percorso rappresenta una minaccia per la Terra in futuro.

Osiris-Rex rilascerà la capsula campione da una distanza di 63,000 miglia e quattro ore dopo atterrerà nello Utah Test and Training Range. La capsula, che misura quasi 3 piedi di larghezza e 1.6 di altezza, scenderà a una velocità di 27,650 mph prima che il paracadute la rallenti per un atterraggio dolce. Una volta recuperata, la capsula verrà trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston per l'analisi.

Questa missione segna il terzo ritorno di campioni della NASA dallo spazio profondo, dopo le precedenti missioni che recuperavano particelle di vento solare, polvere di comete e granelli microscopici dagli asteroidi. L'agenzia prevede di rivelare pubblicamente il contenuto del campione di Bennu l'11 ottobre. Questo autunno, la NASA lancerà anche altre due missioni sugli asteroidi, facendo avanzare ulteriormente la nostra comprensione di questi corpi celesti e del loro significato nello studio del nostro sistema solare.

Fonte:

- The Associated Press

– Nasa